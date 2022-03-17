北捷失速電扶梯 游淑慧爆：與東明社宅故障電梯同廠商
2022/03/17 18:34
〔記者鄭名翔／台北報導〕台北捷運新埔站日前發生電梯無預警下滑、導致30人摔成一團的嚴重意外，台北市議員游淑慧指出，與新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，分布在松山新店線、板南線及淡水信義線共38站，另外過去頻傳電梯關人事件的東明社宅也使用OTIS公司產品，且經維修人員不斷調校仍無法完全解決，要求北捷、都發局應督導廠商、確實釐清原因。
北市都發局回應，東明社宅電梯經過廠商多次調整後，近期電梯運行順利，本局將持續觀察，倘發現狀況將立即維修並要求提出改善方案。
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北捷新埔站月台往大廳電扶梯於3月11日晚間突然發生異常，上行電扶梯無預警下滑導致30名乘客摔成一團，驚悚畫面曝光後，嚇壞許多民眾，但北捷遲至事發4天後，才在市長柯文哲震怒要求下，連日舉行記者會對外說明。
游淑慧今指出，目前與北捷事發的新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，分布在松山新店線、板南線及淡水信義線共38站，除此之外，過去頻傳電梯關人事件的東明社宅，也同樣為OTIS公司產品，雖經維修人員不斷調校仍無法完全解決。
游淑慧質疑，同家廠商在捷運站電扶梯、社宅電梯均發生故障問題，是單屬巧合或是該公司的設備品質、例行維修保養出問題，作為主管機關的北捷與都發局都應確實督導廠商、確實釐清原因。