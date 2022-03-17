北捷失速電扶梯 游淑慧爆：與東明社宅故障電梯同廠商

台北捷運新埔站日前發生電梯無預警下滑、導致30人摔成一團的嚴重意外。（資料照）

2022/03/17 18:34

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北捷運新埔站日前發生電梯無預警下滑、導致30人摔成一團的嚴重意外，台北市議員游淑慧指出，與新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，分布在松山新店線、板南線及淡水信義線共38站，另外過去頻傳電梯關人事件的東明社宅也使用OTIS公司產品，且經維修人員不斷調校仍無法完全解決，要求北捷、都發局應督導廠商、確實釐清原因。

北市都發局回應，東明社宅電梯經過廠商多次調整後，近期電梯運行順利，本局將持續觀察，倘發現狀況將立即維修並要求提出改善方案。

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北捷新埔站月台往大廳電扶梯於3月11日晚間突然發生異常，上行電扶梯無預警下滑導致30名乘客摔成一團，驚悚畫面曝光後，嚇壞許多民眾，但北捷遲至事發4天後，才在市長柯文哲震怒要求下，連日舉行記者會對外說明。

游淑慧今指出，目前與北捷事發的新埔站同型號OTIS電扶梯共有248台，分布在松山新店線、板南線及淡水信義線共38站，除此之外，過去頻傳電梯關人事件的東明社宅，也同樣為OTIS公司產品，雖經維修人員不斷調校仍無法完全解決。

游淑慧質疑，同家廠商在捷運站電扶梯、社宅電梯均發生故障問題，是單屬巧合或是該公司的設備品質、例行維修保養出問題，作為主管機關的北捷與都發局都應確實督導廠商、確實釐清原因。

北市議員游淑慧指出，新埔站事故電扶梯與過去頻傳電梯關人事件的東明社宅均為同家廠商。（北市議員游淑慧提供）

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