誤發「全線暫停營運」訊息 中捷公司道歉了

中捷公司上午誤傳「全線暫停營運」，道歉並聲明全線正常營運。（記者蘇金鳳翻攝）

2022/03/17 18:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運公司今天（17日）發生誤發「全線暫停營運」通知的烏龍事件，民進黨市議員江肇國批評，中捷誤傳全線暫停營運，造成民眾恐慌，也令人質疑中捷公司的螺絲是不是已經鬆了。中捷公司則對造成旅客困擾深表歉意。

中捷公司說，為維持行車控制人員對外通報技能，今天上午11點43分進行溫故訓練操作時，不慎連結至正式發送區，以致誤發訊息，公司已檢討溫故訓練覆核機制，杜絕誤發情事發生。中捷公司也強調，捷運綠線全線正常營運，請旅客安心搭乘，並對此事件造成旅客困擾，深表歉意。

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中捷公司今天上午11點43分發出「全線暫停營運」通知，很多人都以為發生什麼事。民進黨市議員江肇國說，11點43分中捷串接的國家災害防救科技中心誤傳停駛訊息，且暫停營運時間長達2小時，直到下午1點42分，造成民眾恐慌，不曉得發生什麼事。他痛批，中捷公司搞烏龍把大家嚇死，應該上緊螺絲，切勿再發生相關事件。

江肇國說，中捷回應，人員訓練時誤把測試用的訊息發在正式區域，但如果連訓練員工都會出錯，難保電腦操控車廂行駛時不會搞烏龍。他呼籲，中捷應該以北捷手扶梯事件引以為戒，攸關人民生命安全的事情連一點點錯誤都不能犯。

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