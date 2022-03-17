鋒面近北部今晚變天明降10度 週六清晨下探17度

鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。（取自中央氣象局）

2022/03/17 17:17

竹竹苗發布今年第一個大雷雨訊息

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（17日）午後依然炎熱如夏，雙北高溫近30度。不過北部晚間將變天，受鋒面接近影響，中央氣象局下午已針對竹竹苗發布今年第一個大雷雨即時訊息，晚間大台北地區、基隆北海岸也可能有局部較大雨勢。氣象局預報員張承傳說，未來一週將有兩波強度相當的東北季風南下，且下週三、四包括北、中、東部地區以及南部山區有雨。這週六至下週一是天氣相對穩定的空檔。

張承傳說，今天下午東半部、中部以北已有零星飄雨，晚間鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部稍轉涼；今晚至明晨，北部地區、中部及東半部地區和南部山區可能有局部短暫陣雨，南部地區有零星短暫陣雨，北部地區可能有局部較大雨勢發生，不排除會有雷雨；東半部明天上午後的降雨範圍也會比較大。

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張承傳說，隨著東北季風增強，北部地區高溫從今天的近30度下降到明午約18度，中南部、花東可能只低個1、2度；週六清晨是這波東北季風最低溫的時候，北部低溫約17度、宜花地區約18至20度，但白天之後東北季風就會減弱。

週六白天東北季風減弱，週六、週日2天氣溫回升，北部高溫約27至28度，中南部更達30至31度。週六至下週一各地以多雲為主，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

下週二至下週四全台降雨較全面，張承傳說，下週二再有鋒面南下以及東北季風增強，可能下週五才會減弱。下週二北部將越晚越冷，降雨增多，加上下週三、週四有華南雲雨區東移，中部以北地區、南部山區有雨，屆時中部降雨比這一波東北季風還要廣。

另外，今天以及週日、一、二，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明天週五金門及澎湖亦有局部霧或低雲影響能見度；週六基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率。

今晚起鋒面通過及東北季風增強，北部天氣稍轉涼。此為台北市未來一週體感溫度曲線。（取自中央氣象局）

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