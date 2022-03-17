住戶批社區未通知即退法院信遭惡整 管理員道歉坦承疏失
〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南市東區1處知名集合住宅大樓社區的陳姓男子，投訴指2021年端午節與國慶日連假之前，社區管理人員未先通知他，就把法院寄給他的時效司法信件退回給郵務士，影響其訴訟權益，詢問管理公司主管曾承諾說會處分失職人員，但一直毫無作為，顯然遭到惡整陷害。
陳男控訴，該大樓保全管理人員於去年6月端午節連休假前未通知他本人，就把法院時效信件一再退給郵務士，致管區警員到社區張貼告示要他到派出所領取，徒增染疫風險及耽誤訴訟準備，他有向管委會反映、卻未獲得回覆。
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此外，去年10月8日國慶連休假之前同樣事件又再發生，陳男表示，他要求管理公司主管提供的事發監視錄影中，看到當班櫃台林姓秘書與李姓組長未聯繫他本人，即將法院時效通知信件退回給郵務士，還讓郵務士蓋前1天的收件章、混淆卸責，損害當事人權益，林秘書還辯稱郵務士告知說會自己聯絡陳，明顯說謊。管理公司關副理曾承諾會將失職人員記大過並最遲在12月初調離該社區，但管理公司之後卻一直毫無作為。
陳男痛批，社區住戶每月繳交大額管理費給保全管理公司，得到的服務卻是被管理員惡整陷害，公司主管承諾會處分失職員工、卻毫無作為，違反企業誠信，希望輿論發聲公評無良管理公司與管委會，維護住戶權益。
該社區管理公司人員說明，會發生此案是因為陳男原先在回執信上只簽寫1個陳字，郵局方面說法院規定要收件人簽寫全名、不能只簽寫姓，當時有打電話要跟陳男聯絡，但沒有聯絡上，信件才讓郵務士先拿回去，隔天郵務士再拿過來社區。記得郵務士先前兩次也沒有聯絡上陳男，但到第3次郵務士有聯絡上陳男，並約陳男某日中午到大樓社區1樓親簽名收件，不致耽誤開庭時間才對。
至於收件章會蓋成前1天的日期，管理人員坦承的確是管理員一時疏失，當天當班時沒有把收件章日期調改到當班的正確日，是疏失，不是故意惡整住戶，也表達歉意。