淡海輕軌好炫！通車3周年 上演「光影列車秀」

新北大眾捷運公司與日本九州旅客鐵道株式會社合作舉辦「光之所向」光影列車秀，炫目燈光超吸睛。（新北捷運公司提供）

2022/01/15 23:53

〔記者林欣漢／新北報導〕淡海輕軌通車滿3周年，旅客人次突破1000萬，新北大眾捷運公司與日本九州旅客鐵道株式會社合作，今晚舉辦「光之所向」光影列車秀，炫目燈光超吸睛，讓目睹民眾直呼「好驚豔！」新北市長侯友宜期許透過活動，串起台日雙方人民對彼此的祝福，台日友誼長存。光影列車秀明晚6點30分還有一場。

新北捷運公司指出，台灣軌道最北端的車站為淡海輕軌的「崁頂站」，而九州「西大山站」為JR日本最南端車站，這次合作有以「最短的距離、最暖的關心」達成以「為台日疫情祈福」的初衷。活動主題「光之所向」意喻「有光的地方就有希望」，是今年第一場大型光影展演，為新的一年帶來象徵希望的光芒。

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侯友宜說，淡海輕軌通車滿3周年，搭乘旅客突破1000萬人次，營運期間不斷創新議題，從各車站的幾米公共藝術、彩繪列車、「見軌就跑」耶誕路跑活動、打造五感體驗的「輕軌香」列車、藝術主題車站等等，新北捷運公司一再用創意展現出大眾運輸不只是通勤的交通工具，淡海輕軌本身就是旅行的目的。

侯友宜說，今年是淡水開埠160年，也是馬偕來台150周年，這些都代表淡水在台灣歷史文化中所扮演關鍵與重要的里程碑，淡海輕軌通車3周年「光之所向」光影列車，也為了接下來的系列活動揭開序幕。而淡水地區的重大建設包括淡江大橋、淡海輕軌藍海線第二期、淡北道路、沙崙文創園區等等，也將一一實現。

侯友宜說，近日疫情讓人不敢大意，市府一直都以最好的準備來因應疫情的變化，也非常感謝這一次台日雙方的合作，能夠有機會正式向在疫情期間援助台灣的日本表達感謝，也希望能夠做好萬全的準備，一起戰勝疫情，守住全民的健康安全。

光影列車秀是將燈光裝設在輕軌車廂內部，讓燈光由內而外投射，搭配5段不同的音樂，以「繁光」「靜夜」「感謝」「家園」「希望」等5個章節，分別表現出不同的音樂故事，不但在淡海輕軌行政中心站架設大型轉播螢幕，更與日本同步線上直播，轉播現場的民眾見到列車從高架路段投射而出的精彩光束，直呼「好美」、「好驚豔」。

新北捷運公司說，「光之所向」光影列車秀明天還有一場展演，期望能親眼欣賞光影列車秀的民眾不要錯過了，現場還有與JR九州聯名只送不賣的紀念票卡組可以抽獎，限量50份，詳情請上「淡海輕軌 x 新北捷運」官方粉絲頁或「新北大眾捷運公司」YouTube官方頻道查詢。

淡海輕軌通車滿3周年，新北大眾捷運公司與日本九州旅客鐵道株式會社合作舉辦「光之所向」光影列車秀，炫目燈光超吸睛，讓目睹民眾直呼「好驚豔！」（新北捷運公司提供）

淡海輕軌通車滿3周年，台日合作「光之所向」光影列車秀驚艷登場。（新北捷運公司提供）

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