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    才剛出勒戒所！Toyz被公司負責人爆詐賭 好友丁特也受害

    Toyz從勒戒所出來後，又被爆欠錢不還、詐賭。（資料照）

    Toyz從勒戒所出來後，又被爆欠錢不還、詐賭。（資料照）

    2022/01/15 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕前《英雄聯盟》世界冠軍選手、知名YouTuber「Toyz」劉偉健，先前因涉嫌販毒，被羈押後交保，而後再被送進台中戒治所觀察勒戒，本月3日獲釋。想不到如今公司負責人周周又跑出來控訴，Toyz欠他好幾百萬，還詐賭好友丁特，甚至找上黑道威脅他。

    周周今天（15日）晚間在Toyz的Youtube頻道上貼出影片表示，一開始他是Toyz的粉絲，後來順利進到Toyz所在的雙子娛樂擔任企劃，錄取數月後，原負責人阿嘎因故離職，而他也在Toyz勸說下接下公司負責人位置，兩人感情不錯，還一起投資過許多事業，他也借了幾百萬給Toyz。

    周周說，雙方產生嫌隙，是有一次Toyz把朋友邀來家中賭博，卻詐賭對方，就連知名實況主丁特也是受害者，後來Toyz詐賭被發現，因此被求償600萬元，Toyz竟要周周一起分擔，連先前借的錢都還沒還，兩人就因為錢產生心結。

    不過兩人決定檯面上裝沒事，把錢還掉後繼續拍片，直到Toyz涉嫌販毒被抓。事情發生後，周周東奔西跑想幫Toyz解決問題，不過Toyz卻懷疑他是要侵占公司，他也透露在這段期間收到黑道恐嚇，說是要幫Toyz處理事情，讓他感到相當害怕。

    最後兩人相約見面談判，未料在見面前幾天，周周收到警局通知，稱Toyz已經提告他侵占公司財產等等。周周最後說，雙方的糾紛將交由法院裁決，而在結果出來之前，頻道將暫時停止更新，拍這部影片是想要讓所有支持的觀眾明白真相。

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