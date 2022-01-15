北市防疫所沒防疫訓練、還要幫病患提行李 保全嚇到離職

台北市劍潭活動中心今起改收確診病患，現場保全非法定防疫人員，沒經過防疫訓練、也沒防疫獎金，仍被要求幫病例拍照、提行李上下樓，已有保全擔心染疫嚇到離職。（中央社）

2022/01/15 20:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府於劍潭活動中心設置檢疫所，原本是收住入境旅客、與確診者接觸的被匡列對象，但今天起，劍潭檢疫所改收確診病患，現場保全非法定防疫人員，沒經過防疫訓練、沒防疫獎金，仍被要求幫病例拍照、提行李上下樓，保全認為不合理，擔心染疫，已有保全嚇到離職。對此，北市聯合醫院回應，將提供保全防護訓練、防疫獎勵。

劍潭隔離所保全陳情，原本護理師請保全拍入住或解隔者的照片，或是穿上隔離衣幫旅客提行李上下樓，雖然這是護理師與清消人員責任，保全都願意幫忙；但今天起，劍潭兩處檢疫所將改收確診病例，保全非法定防疫人員，沒防疫訓練、沒防疫獎金，但檢疫所仍要求保全做同樣的事，幫病例拍照、提行李上下樓，並不合理。

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保全說，前天已有保全擔心染疫，嚇得趕快辭職，其他保全則憂心忡忡，因為日前桃園機場有女保全，推旅客行李導致染疫，當時防疫機關說「保全怎能推旅客行李」，保全深恐成為防疫破口。

對此，聯醫回應，2020年外包保全皆完成穿脫防護衣、感染控制訓練，新加入保全將於近期完成訓練，並安排1月17日施打第三劑疫苗，未來也會提供防疫獎勵費用，由保全公司發給保全。

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