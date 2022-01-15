若這4家醫院+劍潭防疫專責旅館滿 柯Ｐ：等於去年5月噩夢又重來

台北市長柯文哲今上午視察位於劍潭青年活動中心的加強版防疫專責旅館。（記者方賓照攝）

2022/01/15 11:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨在防疫記者會宣布，今起（15日）啟用位於劍潭青年活動中心的加強版防疫專責旅館，他今上午前往視察，是否有需要檢討改進的地方，柯文哲表示，假設自己是確診者，按照實際動線走一遍，看會遇到那些問題，並將台北市的層面全部檢討；但柯也說，若和平醫院、三總、榮總、陽明醫院，以及劍潭青年活動中心都滿、超過這範圍，去年5月噩夢又重來一遍。

柯文哲指出，假設自己是確診者，按照實際動線走一遍，看會遇到那些問題，順便把通風系統、動線檢查一遍，以及入住後的電子管理系統，以及防疫專責旅館、醫院的收治標準、如何和機場聯絡等，萬一病人情況變壞需後送哪些醫院，建立系統後醫院的病人要如何逐一退場，台北市的層面全部要檢討一遍，需要花一個小時檢查，把破洞補起來。

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被問到視察完有哪些洞要補？柯文哲表示，剛剛有發現現在的人住旅館，裡面沒有wifi很快就會跑掉，一定會發瘋，進去後裡面要貼一個說明，wifi帳號密碼很清楚在上面，不然他手機點開不知道ID要選哪個，就是要以實際入住者的角度檢查一遍，包括通風系統、衛教資料、語言的版本等都要全部檢查一遍。

被問到劍潭青年活動中心可以安置多少人，萬一滿的話該怎麼辦？柯文哲說明，可安置234人，期望234個床位的運作量可處理掉，因為前面還有和平醫院、三總、榮總、陽明醫院等，再加上劍潭青年活動中心，如果台北市超過這個範圍，就等於去年5月噩夢又重來一遍，就是大事情了，希望可以擋住，不行再講。

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台北市長柯文哲今上午視察位於劍潭青年活動中心的加強版防疫專責旅館。（記者方賓照攝）

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