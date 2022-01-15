若這4家醫院+劍潭防疫專責旅館滿 柯Ｐ：等於去年5月噩夢又重來
〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨在防疫記者會宣布，今起（15日）啟用位於劍潭青年活動中心的加強版防疫專責旅館，他今上午前往視察，是否有需要檢討改進的地方，柯文哲表示，假設自己是確診者，按照實際動線走一遍，看會遇到那些問題，並將台北市的層面全部檢討；但柯也說，若和平醫院、三總、榮總、陽明醫院，以及劍潭青年活動中心都滿、超過這範圍，去年5月噩夢又重來一遍。
柯文哲指出，假設自己是確診者，按照實際動線走一遍，看會遇到那些問題，順便把通風系統、動線檢查一遍，以及入住後的電子管理系統，以及防疫專責旅館、醫院的收治標準、如何和機場聯絡等，萬一病人情況變壞需後送哪些醫院，建立系統後醫院的病人要如何逐一退場，台北市的層面全部要檢討一遍，需要花一個小時檢查，把破洞補起來。
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被問到視察完有哪些洞要補？柯文哲表示，剛剛有發現現在的人住旅館，裡面沒有wifi很快就會跑掉，一定會發瘋，進去後裡面要貼一個說明，wifi帳號密碼很清楚在上面，不然他手機點開不知道ID要選哪個，就是要以實際入住者的角度檢查一遍，包括通風系統、衛教資料、語言的版本等都要全部檢查一遍。
被問到劍潭青年活動中心可以安置多少人，萬一滿的話該怎麼辦？柯文哲說明，可安置234人，期望234個床位的運作量可處理掉，因為前面還有和平醫院、三總、榮總、陽明醫院等，再加上劍潭青年活動中心，如果台北市超過這個範圍，就等於去年5月噩夢又重來一遍，就是大事情了，希望可以擋住，不行再講。
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