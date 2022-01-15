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    2022草嶺櫻花季登場 例假日上山賞花要搭接駁車

    去年雲林草嶺石壁櫻花盛開，吸引許多遊客上山賞花。（記者黃淑莉攝）

    去年雲林草嶺石壁櫻花盛開，吸引許多遊客上山賞花。（記者黃淑莉攝）

    2022/01/15 16:50

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林草嶺櫻花季登場，由於山區道路狹窄，避免違規停車、塞車等亂象影響賞花品質，雲林縣府1月29日至3月6日將實施交通管制，例假日石壁禁止小客車進入，遊客要在149甲線的停車場搭駁車，車票來回100元。

    古坑草嶺、石壁櫻花這幾年大爆「花」，花期時吸引大批遊客上山賞花，草嶺村長陳兵通指出，除縣道149甲沿線路旁，主要賞花區在石壁部落及草嶺隧道口旁的青山坪農場，櫻花品種有寒櫻、河津櫻、八重櫻、山櫻花、富士櫻、粉紅佳人。

    陳兵通說，青山坪栽種的寒櫻、河津櫻花期最早，現已陸續盛開一直延續到2月，接著就是石壁山區花季登場，可持續到3月中旬左右。

    縣府工務處長汪令堯表示，去年山區櫻花盛開，加上疫情無法出國，假日時草嶺單日湧入成千上萬遊客，因石壁山區產業道路狹窄，賞花區附近沒有停車場，遊客路邊臨停造成車流回堵，或是會車時險象環生。

    汪令堯指出，經與地方溝通後，由縣府在縣道149甲線與雲220線路口、蓬萊瀑布附近路旁設置停車場，共計可停放300輛自小客車，週末假日及連續假日禁止車輛進入石壁，車停在停車場搭接駁車上山。

    汪令堯說，接駁車採收費方式，從停車場到九芎神木全票來回100元，要到五元兩角、雲嶺之丘要換9人座小巴，來回票價50元。

    至於到青山坪農場的車輛，園區內約有500個停車位，若停滿將管制車輛進入，可改搭接駁車，來回票價100元，或是可步行前往，距離約3公里。

    雲林草嶺石壁櫻花與綠色竹林交錯，粉紅花朵在綠竹襯托更顯嬌美。（記者黃淑莉攝）

    雲林草嶺石壁櫻花與綠色竹林交錯，粉紅花朵在綠竹襯托更顯嬌美。（記者黃淑莉攝）

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