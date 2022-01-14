冬季限定美景 中橫山櫻綻放至春節
2022/01/14 09:09
〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫公路沿線四季景致分明，入冬後至春節時分，自天祥至關原沿線，正是櫻花盛開時節，公路總局洛韶工務段表示，30年來共栽種逾3000棵山櫻花及八重櫻，桃紅色櫻花點綴翠綠山谷，不但美不勝收，其中「西寶部落」栽種密集，被譽為最美的中橫部落，遊客也大讚中橫「限定款冬季美景」不看真的好可惜！
公路總局這30年來，分批栽種中橫天祥至關原段沿途山櫻花及八重櫻，經過長年的細心照料後，3000多棵山櫻花及八重櫻在這波冷氣團吹襲下，包括天祥、西寶、洛韶、慈恩至關原等路段的山櫻花紛紛盛開，桃紅色花朵在路旁映入眼簾，開車經過令人心曠神怡，美景為冬季冷清的公路增添繽紛色彩，也吸引不少遊客停車賞花。
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除了本土種的山櫻花外，另一種的八重櫻，別名「重瓣山櫻花」，與山櫻花同為薔薇科，每年1至2月份，依海拔高度開花時間略有差異，目前正值綻放時節，民眾可利用春節連假安排上山賞櫻，遠離塵囂煩事，盡情享受難得的高山浪漫輕旅行。
此外，種植在太魯閣國家公園天祥至文山溫泉一帶的逾百株梅樹，也接續開花，但因花期有限，太魯閣國家公園管理處建議，民眾近日可先至天祥賞梅，再沿路往上欣賞櫻花美景，春節假期前均有機會。