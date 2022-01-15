只到今晚9點！30公尺「燈廊」為第10屆普濟燈會暖身

府城普濟燈會參與2022南部社區營造博覽會，於台南生活美學館戶外展出500盞創作燈籠，為今年燈會10週年熱身，僅限時點亮至今晚9點！ （記者王姝琇攝）

2022/01/15 12:47

〔記者王姝琇／台南報導〕府城普濟燈會將於1月27日至2月28日登場；去年因疫情爆發停辦，普濟文史研究協會特地將去年創作的500盞燈籠，藉由南部社區營造博覽會於台南生活美學館戶外展出，作為10週年熱身展，僅限時點亮至今晚9點，趕緊把握機會！

第10屆府城普濟燈會將於27日登場，去年12月協會帶著600盞燈籠，慶讚高雄阿蓮薦善堂祈安清醮，讓人眼睛為之一亮，也首度為第10屆燈會暖身；此次再於南部社造博覽會架起長30公尺的500盞燈籠隧道，再次宣告燈會即將到來。

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普濟文史研究協會執行長蔣文正表示，2022年南部社造博覽會邀南部7縣市的地方文化館、社區團隊、文史協會和原民館等18個單位聯合展出，府城普濟燈會也受邀其中；由於活動只有昨、今2天，原定今天下午5點撤展，為讓民眾能在晚間欣賞點亮的「燈廊」，特地延長至今晚9點，邀民眾把握機會前來觀賞。

享譽海內外的府城普濟燈會，去年因疫情中斷辦理，對原本經費就十分緊迫現況而言更是雪上加霜，今年雖發起募資活動但仍短缺近10萬元。蔣文正指出，除募款外，更希望讓更多人認識普濟燈會的緣起和意義，展現地方宗教信仰的延續與傳承，並將在地素人作品帶向國際，也讓每位參與者能從中找到屬於自我故事。

不同於夜間亮燈，白天搭配藍天白雲展現出獨具風格的燈廊樣貌。 （記者王姝琇攝）

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