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    建築成本暴增 山峰自辦市地重劃欲調降地主配地惹民怨

    山峰自辦市地重劃工程已於去年四月施工。（議員劉仁照提供）

    山峰自辦市地重劃工程已於去年四月施工。（議員劉仁照提供）

    2022/01/14 22:22

    〔記者謝武雄／桃園報導〕甫於去年4月開工的「平鎮山峰自辦市地重劃」，由於施工成本暴增，重劃會欲將地主配地比由49.9%降為45%，以貼補暴增開發成本；市議員劉仁照今在議會質詢時擔心地主權益受損，地政局則表示，即使會員大會通過降低配地比，市府也會召開公聽會聽取雙方意見。

    地政局長蔡金鐘表示，重劃會若仍要降低配地比，則必須經過會員大會同意，全案送市府「市地重劃委員會」審查，必要時也會邀請具法律專長者擔心公聽會主持人，聽取正、反雙方意見後，作為是否調降及調降比例依據。

    山峰自辦市地重劃會理事長黃河清表示，「平鎮山峰自辦市地重劃」是於2014年核定，當時的地主配地比為49.9%，只是當初工程費要11.7億元，如今卻暴漲至32億元，調降地主配地比是不得已的措施。

    地主陳聯泮表示，公辦重劃工程，例如機捷A21，草漯第四、五期重劃工程，也都面臨物價上漲、必須提高工程金額才能招標情形，但也不會回頭要求地主負擔開發成本，山峰自辦市地重劃若開先例降低配地比，會讓民眾對自辦市地重劃信心大打折扣，另市府公辦的經國市地重劃配地55％，草漯也有50％，山峰49.9％已經偏低，若降至45％更說不過去。

    劉仁照也認為，雖然土地開發成本增加，但還是遠低於土地增值幅度，重劃會反而賺得更多，沒有理由調降配地比。

    「平鎮山峰自辦市地重劃」是於2014年6月17日核定，由於當初反對地主近半，為此還成立自救會和重劃會打官司，最後認定重劃會成立之效力不受籌備會資格瑕疵爭議影響，市府於2020年10月函請重劃會賡續後續事宜，重劃會完成相關拆遷補償後，於去年4月15日辦理工程開工，預計2024年3月完工。

    重劃區面積87.5公頃，坐落在平鎮區山子頂段、東豐段、新生段、平南段、平鎮段、中庸段、金星段共1067筆土地，重劃後可提供住宅區49.4公頃、商業區2.5公頃，公共設施則包含文中、文小、公園、停車場、道路、兒童遊樂園等共35.6公頃。

    山峰自辦市地重劃工程已於去年四月施工。（議員劉仁照提供）

    山峰自辦市地重劃工程已於去年四月施工。（議員劉仁照提供）

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