「淺山建築師」穿山甲四處挖洞 北市動物園保育員背黑鍋

這些洞都是我們自己挖的哦！（台北市立動物園提供）

2022/01/14 15:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為讓遊客近距離觀察神秘且極度瀕危的穿山甲，台北市立動物園運用台灣動物區保育廊道的空間，打造寬廣且隱蔽的環境，有「淺山建築師」稱號的穿山甲，在活動場內四處自行挖洞，場內變得坑坑巴巴，不少路過的遊客誤以為是保育員疏於整理環境。

園方指出，野外穿山甲的棲息範圍廣闊，從山麓至2千公尺高山都可看見其蹤影，又以中低海拔300至500公尺的闊葉林、次生林最為常見；屬夜行性穴居動物的穿山甲，偏好住在排水佳、土層厚的山稜線，善於利用前肢爪挖掘洞穴，洞穴依照功能區分為居住用和覓食用兩類，深度更高達5公尺。

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園方表示，由於穿山甲挖洞時，會將土壤底層的礦物質、昆蟲、蚯蚓等帶到地面，因此時常吸引許多其他的野生動物到洞穴附近尋寶，家門口成了野生動物的「派對」現場。穿山甲又被稱為「淺山建築師」、或是「公共住宅設計師」，挖掘的洞穴自己先入內享受美食或住上一段時間，後續成為鼬獾、白鼻心、食蟹獴躲藏或居住空間。

因此保育廊道內活動場凹凸不平，保育員特別將場內的土層鋪厚，讓穿山甲施展挖洞的本能，並展現在野外時的生活習性和行為，園方幽默澄清，遊客們看到坑坑巴巴的地面，其實穿山甲自行挖掘打造的生活環境，穿山甲屬於夜行性動物，對光線相對敏感，籲遊客參觀時不要使用閃光燈拍照，也不要敲打玻璃。

穿山甲活動場內許多凹凸不平的地方，都是穿山甲為自己親手打造的生活。（台北市立動物園提供）

穿山甲對光線的感知相對敏感，遊客參觀時，不要使用閃光燈拍照，也不要敲打玻璃。（台北市立動物園提供）

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