春節紓運 61線麥寮區間測速照相擬重啟 草嶺要交管

春節期間，台61線麥寮區間測速照相擬重啟。（記者詹士弘攝）

2022/01/14 13:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕公路總局公布春節雲林紓運措施，其中朝天宮春節期間可能有上百萬旅客湧入，民眾應改道避開進香車潮；另建議民眾多利用台61線替代國道，為確保交通安全，台61線已增設6處濃霧警示器，另麥寮區間測速已完成驗證，希望在春節前啟用；雲林縣府也表示，因應草嶺櫻花季，也擬在29日起執行交管。

公路總局第五區養護工程處交管中心主任吳萬龍表示，春節期間雲林縣在綠色隧道公園及朝天宮可能出現車多現象，其中朝天宮去年7天春節連假就擠進106萬人，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145線，以避開車潮。

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另綠色隧道公園於連假下午車多，由於停車位不足，常會有塞車現象，特於於黃昏回家時，往78線交流道的車流量極大。

吳萬龍也表示，台61線目前規劃作國道新竹到台南的替代道路，建議民眾返鄉時多利用，為提升台61線安全性，已完成青蚶橋改建，增設濃霧警示，原先位於麥寮的區間測速照相已完成驗證，將與相關單位協商，希望在春節期間可以重新啟用，宣導期後才會正式取締超速。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，目前已是草嶺櫻花開花季節，去年春節期間草嶺櫻花季曾造成大塞車，今年雲林縣首度比照阿里山國家公園，針對草嶺進行交通管制，也準備約700個停車位，請民眾進入草嶺時，接受交管人員的指揮，並多利用縣府提供的巴士進行風景區的交通接駁。

公路總局公布春節期間雲林紓運措施。（記者詹士弘攝）

草嶺今年花季將首度進行交管。（記者詹士弘攝）

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