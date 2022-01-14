為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    本土疫情再起 侯友宜：新北會與桃園、台北市併肩作戰

    新北市長侯友宜說，防止疫情擴散，新北會與桃園、台北市併肩作戰。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜說，防止疫情擴散，新北會與桃園、台北市併肩作戰。（記者翁聿煌攝）

    2022/01/14 11:39

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國內疫情再起，新北市長侯友宜上午前往捷運環狀線車站視察防疫作為，他表示，當台灣出現疫情時就視同新北的疫情，新北要跟桃園、台北併肩作戰，採取同步嚴謹面對，守住新北、讓疫情穩定下降。

    對於聯邦銀行確診行員的丈夫居住在新北市，侯友宜表示，新北早就掌握到，個案居住於新北市，生活非常單純，持續疫調中，他在台北市工作，市府會擴大精準疫調、篩檢中。

    侯友宜指出，對於疫情，新北市一開始就全面戒備，北北基桃都是大台北生活圈，他不斷去提醒市民，新北位於這些縣市中間，無論公車、捷運系統、生活交會點都必須全力防範。

    他指出，此次Omicron變種病毒來襲，在密閉空間傳播上更要做好調整，例如捷運的空氣濾清器是對外交換通風，並非內閉式循環，所有的清消要在2個小時內清消完畢，種種防疫要一步一腳印落實做到。

    侯友宜表示，以前也曾經有確診個案居住在新北市、工作在台北市，在北市職場確診後搭捷運回到新北住所，所以捷運除了規定量體溫、戴口罩，尤其捷運第一線的員工，未打滿疫苗的員工每週都要篩檢，無論公車、防疫車隊、捷運一定要落實做好，乘客自身防護也要做到好，身體若有不適，就不要搭捷運。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜：新北市防疫旅館比照桃園專案
    2022/01/14 11:23

    侯友宜：新北市防疫旅館比照桃園專案
    銀行、歌友會群聚擴大！再多6例本土 指揮中心14時說明
    2022/01/14 11:14

    銀行、歌友會群聚擴大！再多6例本土 指揮中心14時說明

    肺動脈高壓及早用藥改變一生
    南韓單日確診4542例 政府宣布放寬聚會人數限制
    2022/01/14 10:34

    南韓單日確診4542例 政府宣布放寬聚會人數限制
    中國昨再增201例確診 本土疫情燒進上海
    2022/01/14 10:23

    中國昨再增201例確診 本土疫情燒進上海

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播