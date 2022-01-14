本土疫情再起 侯友宜：新北會與桃園、台北市併肩作戰

新北市長侯友宜說，防止疫情擴散，新北會與桃園、台北市併肩作戰。（記者翁聿煌攝）

2022/01/14 11:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內疫情再起，新北市長侯友宜上午前往捷運環狀線車站視察防疫作為，他表示，當台灣出現疫情時就視同新北的疫情，新北要跟桃園、台北併肩作戰，採取同步嚴謹面對，守住新北、讓疫情穩定下降。

對於聯邦銀行確診行員的丈夫居住在新北市，侯友宜表示，新北早就掌握到，個案居住於新北市，生活非常單純，持續疫調中，他在台北市工作，市府會擴大精準疫調、篩檢中。

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侯友宜指出，對於疫情，新北市一開始就全面戒備，北北基桃都是大台北生活圈，他不斷去提醒市民，新北位於這些縣市中間，無論公車、捷運系統、生活交會點都必須全力防範。

他指出，此次Omicron變種病毒來襲，在密閉空間傳播上更要做好調整，例如捷運的空氣濾清器是對外交換通風，並非內閉式循環，所有的清消要在2個小時內清消完畢，種種防疫要一步一腳印落實做到。

侯友宜表示，以前也曾經有確診個案居住在新北市、工作在台北市，在北市職場確診後搭捷運回到新北住所，所以捷運除了規定量體溫、戴口罩，尤其捷運第一線的員工，未打滿疫苗的員工每週都要篩檢，無論公車、防疫車隊、捷運一定要落實做好，乘客自身防護也要做到好，身體若有不適，就不要搭捷運。

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