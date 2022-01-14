謠言終結站》輝瑞口服藥可藥局買、各國無償製造？查核中心：部份錯誤

Paxlovid已在2021年12月22日取得美國緊急授權使用，可使用於12歲以上、輕症或中度症狀病患，與轉為重症的高危險族群。（路透）

2022/01/14 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台與通訊軟體自8日流傳訊息，稱美國食品藥物管理局（FDA）宣布藥廠輝瑞研發的口服藥「Paxlovid」將在美國全國各地上市，「輝瑞製藥公司一個月前已經宣布，一旦FDA通過，它就公開專利，允許世界各國無償製造」、「可以在藥房裡買到，回家自己服用的膠囊」；是否為真？台灣事實查核中心查證後核實為部分錯誤訊息。

網傳消息稱Paxlovid「將於本月（12月）的最後一週，將在美國全國各地一起上市出售，而且優先供應高危人群（65歲以上）...輝瑞製藥公司一個月前已經宣布，一旦FDA通過，它就公開專利，允許世界各國無償製造...是可以在藥房裡買到，回家自己服用的膠囊，就像普通的感冒藥」，「1，發病三天後，開始服用此藥，服藥5天后89%痊癒。2，發病五天後，開始服用此藥，五天后88%痊癒。其餘，兩個療程後全部痊癒」。

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查核中心翻查FDA與輝瑞新聞稿，並求證於輝瑞；Paxlovid已在2021年12月22日取得美國緊急授權使用，可使用於12歲以上、輕症或中度症狀病患，與轉為重症的高危險族群。輝瑞藥廠與國際組織簽署協定，協助中低收入國家人民得使用Paxlovid，但此藥物於中低收入國家的授權製造有一定的標準和程序，也並非允許世界各國無償製造，傳言與事實不符。

除此之外，Paxlovid是處方藥，必須在醫療人員的處方與指導下，到藥局領藥回家服用，而傳言中療效部分數據與美國FDA公布的試驗人數數據不符；Paxlovid針對高風險COVID-19病患，能降低住院和死亡風險，但最好在發病3天至5天內服用才有療效，傳言描述並不準確。

綜合以上資訊，查核中心證實傳言為部分錯誤訊息。

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