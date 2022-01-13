宜縣大年初一、二停收垃圾 各鄉鎮市春節清運時間一次看

宜蘭縣政府表示，農曆春節初一、初二全縣停收垃圾，初六全縣恢復正常時間收運。（圖由宜蘭縣政府提供）

2022/01/13 15:03

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕農曆春節將至，宜蘭縣政府表示，農曆春節初一、初二全縣停收垃圾，初六全縣恢復正常時間收運，各鄉鎮市公所收運時間表已印成通知單陸續發放給家戶，相關資訊也公布在網站和「宜蘭垃圾車」APP，請民眾多加利用。

宜蘭縣政府環境保護局表示，春節垃圾收運時間公布於「2022宜蘭春節服務不打烊網站」、環保局網站最新消息及「宜蘭垃圾車」APP訊息公告。

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另，各公所受理大型垃圾清運登記截止時間不一，例如蘇澳鎮公所至1月25日登記截止，大同鄉鄉公所至1月27日登記截止，請鄉親連絡所在公所清潔隊確認。

春節期間垃圾收運，1月30日（小年夜）員山鄉上午9點起收運1次，五結鄉上午10點起收運1次，夜間皆不收運，其餘鄉鎮市依平常時間收運；1月31日（除夕）12個鄉鎮市自上午8、9點起收運，夜間皆不收運，另礁溪鄉下午加收1次，宜蘭市下午3點起加收1次；農曆春節2月1日（初一）、2日（初二）全縣停收垃圾。

2月3日（初三）礁溪鄉上午8點、羅東鎮9點起、宜蘭市下午1點起、蘇澳鎮分區定點定時，收運垃圾1次，夜間不收運；2月4日（初四）宜蘭市下午1點起、頭城鎮上午8點起、員山鄉上午8點起收運，夜間不收，礁溪鄉則依平常時間收運；2月5日（初五）蘇澳鎮、壯圍鄉、員山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉上午8點起開始收運，夜間停止收運，羅東鎮、冬山鄉上午9點起開始收運，夜間停止收運，其他鄉鎮市休息日停止收運。

環保局表示，停止收運垃圾期間，如有廚餘可先瀝乾，拿至冰箱存放以免產生異味，也呼籲民眾勿將垃圾堆置戶外或路旁，環保局及各公所將不定時派員稽查取締，屢勸不聽者可依廢棄物清理法規定處分。

宜蘭縣農曆春節期間垃圾收運時間簡表。（圖由宜蘭縣政府提供）

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