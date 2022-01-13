北市聯醫中興、仁愛院區護理師染疫 指揮中心：目前無擴大跡象

聯醫仁愛院區1護理師確診。（資料照）

2022/01/13 14:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕北市聯醫中興與仁愛院區有護理師確診，中央流行疫情指揮中心今天說明，中興院區11日確診的專責病房護理師（案17570）經基因定序後，和曾照顧染上Omicron變異株的病患之一相同；針對仁愛院區護理師密切接觸者與社區採檢，目前則都是陰性，研判是單一個案，尚未有其他傳播的現象；不管是中興院區或仁愛院區染疫護理師並沒有新增個案。

北市聯醫的中興院區專責病房護理師（案17570）11日確診，匡列接觸者後又有2名新增個案，分別也是護理師案17571、男友案17572，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案17570曾照顧5個確診個案，其中有4名感染的都是Omicron變異株，且案17570感染的病毒和其中1名個案基因定序後相同，張上淳說，研判可能是案17570照顧病人中不慎染疫，他也說案17571染疫的病毒基因和案17570相同，男友的基因定序雖未出爐，但研判是同一株病毒。

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至於仁愛院區專責病房確診的護理師（案17701）的部分，張上淳表示案17701曾照顧4名確診個案，其中2名定序也是Omicron變異株，他表示採檢該院區專責病房跟環境都是陰性，並且因為原團隊都在居家隔離，因此已將病人移到其他病房，清空後展開清潔消毒。

張上淳也說明案17570的密切接觸者等篩檢情況，職場的密切接觸者20人，19人採陰、1人採陽性（案17571）：同房室友3人都採陰；友人9人，8採陰、1採陽（案17572）；非密切接觸者91人，還有12人待檢驗中，其他都是陰性；針對案17701的密切接觸者包含職場、租屋處房客、友人等45人都列居家隔離並採檢，其中32名為陰性、13名待採；非密切接觸者的39人，則是36人陰性、3人待採檢。

聯醫連續2院區都有專責病房護理師確診，外界質疑是否有環節可能有疏失，張上淳表示，第一線醫護都非常辛苦，防護裝備複雜，不論是到病前、出來後等要裝上、脫除個人防護裝備，雖然已多次提醒要注意的環節，但可能因為工作過於忙碌，會有小的失誤，尤其若是照顧重症病患會更基危險，但這2家醫院的護理人員照顧的都是輕症或無症狀患者，因此應該不至於有太複雜的治療動作，但目前無法觀察實際情況，因此會請這2家醫院多加檢討跟確認環節。

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