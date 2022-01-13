為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    146萬劑AZ疫苗下午抵台 1000萬劑全數到貨

    第16批146.15萬劑AZ疫苗下午到貨，圖為第15批73.84萬劑AZ疫苗12月21日由韓國首爾送抵台灣。（資料照）

    第16批146.15萬劑AZ疫苗下午到貨，圖為第15批73.84萬劑AZ疫苗12月21日由韓國首爾送抵台灣。（資料照）

    2022/01/13 14:33

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今宣布，約146.15萬劑AZ疫苗預定於今天下午抵達桃園國際機場，2020年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至今日1000萬劑已全數到貨。

    指揮中心表示，此批到貨的146.15萬劑疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，效期至今年5月31日，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

    指揮中心說明，與台灣阿斯特捷利康公司簽署的1000萬劑COVID-19疫苗陸續到貨，分別為2021年3月3日11.71萬劑、7月7日62.65萬劑、7月15日56.07萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.48萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.55萬劑、9月10日45.84萬劑、9月17日64.15萬劑、9月30日65.68萬劑、10月13日136.08萬劑、11月4日14.25萬劑、11月6日59.41萬劑、11月19日67.57萬劑、12月21日73.84萬劑，及本次提供第16批146.15萬劑疫苗。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AZ：打第3劑後 疫苗抗Omicron能力大幅上升
    2021/12/23 23:45

    AZ：打第3劑後 疫苗抗Omicron能力大幅上升
    「即期AZ」打完了！ 指揮中心：感謝地方、醫療院所通力合作
    2021/12/01 14:48

    「即期AZ」打完了！ 指揮中心：感謝地方、醫療院所通力合作

    第16屆2021愛心獎得主揭曉
    59.4萬劑「即期AZ」 莊人祥曝最後3千劑預計今天打完
    2021/11/30 16:00

    59.4萬劑「即期AZ」 莊人祥曝最後3千劑預計今天打完
    我國自購第14批67.6萬劑AZ 15：23運抵桃機
    2021/11/19 15:43

    我國自購第14批67.6萬劑AZ 15：23運抵桃機

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播