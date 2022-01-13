146萬劑AZ疫苗下午抵台 1000萬劑全數到貨

第16批146.15萬劑AZ疫苗下午到貨，圖為第15批73.84萬劑AZ疫苗12月21日由韓國首爾送抵台灣。（資料照）

2022/01/13 14:33

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今宣布，約146.15萬劑AZ疫苗預定於今天下午抵達桃園國際機場，2020年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至今日1000萬劑已全數到貨。

指揮中心表示，此批到貨的146.15萬劑疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，效期至今年5月31日，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

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指揮中心說明，與台灣阿斯特捷利康公司簽署的1000萬劑COVID-19疫苗陸續到貨，分別為2021年3月3日11.71萬劑、7月7日62.65萬劑、7月15日56.07萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.48萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.55萬劑、9月10日45.84萬劑、9月17日64.15萬劑、9月30日65.68萬劑、10月13日136.08萬劑、11月4日14.25萬劑、11月6日59.41萬劑、11月19日67.57萬劑、12月21日73.84萬劑，及本次提供第16批146.15萬劑疫苗。

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