桃園銀行群聚再檢出2人確診累計14人染疫 匡列3013人採檢

銀行群聚案再擴大。（本報製）

2022/01/13 10:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午主持市府防疫專案會議時指出，聯邦銀行健行分行群聚案再增2人確診，累計14人確診，匡列3013名洽公民眾採檢。分行員工年終聚餐的餐廳先行停業，匡列108名員工、當天客人採檢。

桃園市政府衛生局針對居服員進行疫調後，發現居服員4日曾前往聯邦銀行健行分行開戶，引發分行群聚感染，市府匡列4日到10日間曾前往分行開戶的民眾22人、實聯制進入分行的民眾2415人、有交易紀錄的576人等，總計3013人都將進行匡列採檢。

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另，聯邦銀行健行分行曾到餐廳聚餐，除餐廳已停業外，市府也將餐廳工作人員26人、其他包廂82位民眾，列為第一輪匡列採檢的對象，鄭文燦說，至於行員的同住家人等傳播鏈，已影響7個學校，包括專科與三所小學、幼兒園、補習班等，都已實施預防性停課。

鄭文燦說，聯邦銀行健行分行的群聚感染事件源頭是確診的照服員，市府後續將再針對照服員前往分行開戶當天，是否曾脫口罩、照相等，再進行詳細疫調。（12:01更新）

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桃園市長鄭文燦（中）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

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