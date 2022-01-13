獨家》彰市「最醜蓮花塔」2天拆完 鋪設人工草皮走入歷史

拆了！彰化市被外界封「最醜公共藝術」的蓮花塔今開拆，正式走入歷史。（市公所提供）

2022/01/13 13:19

〔記者湯世名／彰化報導〕拆了！俗稱三角公園的彰化市中華路與和平路圓環路口，十餘年前興建一座10公尺高的蓮花塔，不料交通事故頻傳，還因外型像壽桃、蜂窩、足球，被市民抨擊為「史上最醜公共藝術」，要求拆除改建，市長林世賢從善如流，發包今天開拆，工人進駐拆除水泥基座與蓮花燈，預計2天拆除完畢，農曆春節前完成人工草皮鋪設，讓這座備受詬病的蓮花塔走入歷史。

彰化市公所工務課長鐘志仁表示，包商今天上午進駐施工，拆除基座與蓮花燈的水泥塊，以及鏽蝕的鐵製品、管線，至於頂端最大顆的蓮花球，將在拆除後放置在工務課的材料堆置場，全部拆除工程預計2天即可完工，現場將鋪設人工草皮，並研議施設3處圓環標誌牌，新設多功能號誌桿。

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市長林世賢表示，蓮花塔圓環是彰化市民高度關注的議題，外界長期詬病實用性與美觀性，由於這裡交通事故頻傳，民調中大部分市民也認為蓮花塔「太醜」。其美醜的標準見仁見智，但影響交通動線與安全是事實，因此決定從善如流，發包將蓮花塔拆除，重新設計施作的圓環將煥然一新，更能維護行車順暢與安全。

彰化市三角公園是日治時期日人為美化而種苗的小塊綠地，因形似三角狀，俗稱三角公園。隨著交通發展，市公所為因應龐大車流量，於2007年規劃「三角公園圓環景觀改造工程」，興建一座10公尺高的塔球，塔球的球體呈蓮花造型，由玻璃帷幕組合而成，地面則設計為噴水池，配合彩色燈光投射與整點音樂報時，希望能帶動當地繁榮。

不料，「蓮花座」完工啟用後，三角公園圓環即因外圍路面遭噴水池濺起的水花弄濕，導致機車族經過時因濕滑連人帶車摔倒，整個蓮花座還影響行車視線，繼而燈光、音樂相繼故障失修，頂端的球體更已嚴重掉漆，市民抨擊蓮花座像「壽桃、蜂窩、足球」醜到爆，甚至有人批評是「史上最醜公共藝術」，不少民眾要求拆除改建。

彰化市被外界封「最醜公共藝術」的蓮花塔今開拆，工人以機具拆除蓮花燈水泥柱。（市公所提供）

彰化市蓮花塔今開拆，工人以機具拆除蓮花燈水泥柱。（市公所提供）

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