境外確診「美國占大宗」 旅美台人揭內幕：真不知被感染

旅美網友在PTT發文分享美國近來防疫狀況，以及返台檢測的情形，話題引發熱議。美國民眾接受篩檢示意圖，與本文無關。（歐新社資料照）

2022/01/13 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕我國近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入確診數屢創新高，其中又以美國入境個案占大宗，引發外界關注。對此，一名旅美台人揭露美國防疫現況及檢測情形，分析大多數返台旅客應該是「真的不知道自己被感染了」。

一名旅居美國的網友12日在《PTT》發文表示，她去年11月底時返台，一週前又飛回美國；針對美國近況及返台檢測情形，她指出，11月底前Omicron尚未蔓延時，美國基本上就是戴口罩正常生活，和台灣現況差不多。

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原PO說道，在美國多是前往設在停車場的篩檢站、免下車進行檢測，但她回台灣戳過鼻子後就發現，相較之下美國真的只是「挖鼻孔」，「我猜測是怕民眾因為疼痛而更不願受檢，寧可降低準確率讓更多人來篩」。

原PO直言，Omicron真的很強，不少朋友安然度過2年現在卻紛紛染疫；在美台灣人雖較有防疫觀念，但也依舊中標。所幸身邊大多感染者都無症狀，最嚴重就是咳嗽，「不知是Omicron真的重症率低，還是3劑疫苗有用」，而美國對於輕症患者的處理方式就是「叫你在家休息，沒在醫院隔離治療的」。

原PO提及，Omicron爆發後，美國幾乎都採居家辦公、遠距教學，「但也許是重症率低，也或許是美國人真的就沒在怕，日常生活感覺還是沒有很大的差別」，上週她入境美國後，轉國內線的航班竟還客滿，「剛從國際線一人用整排9個位子的飛機下來的我都驚呆了」。

原PO最後總結，基於Omicron易傳染、輕症或無症狀的特性，加上美國「溫柔挖鼻孔」的篩檢方式，她相信大部分回台又被驗出陽性的旅客，應該不是想使用醫療資源，「而是真的不知道自己被感染了」。

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