01/13 各報重點新聞一覽

桃園市府昨新增中壢區東興健行社區活動中心採檢站，晚間湧入採檢人龍。（記者李容萍攝）

2022/01/13 06:39

自由時報

境外移入92例 本土增14人染疫

武漢肺炎昨新增十四例本土病例，高達十二例是桃園中壢聯邦銀行健行分行行員，以及兩例北市個案，為一例陪病及一護理師確診。境外移入則暴增九十二例，創下單日新高。

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「道交條例」修正 初審通過 遏止酒駕 累犯公布姓名照片

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酒駕造成不少無辜民眾家破人亡，嚴懲酒駕已是社會共識，立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，明定十年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從六百至三千元罰鍰，提高到六千至一萬五千元，此外，駕駛若在警方酒測前飲酒、吸毒以求脫罪，比照拒絕酒測處罰。

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海峽中線 截獲1.5噸K他命

年關前，我方將巨量毒品全數阻截於國境之外！農曆年節將屆，台灣籍「明豐漁一號」漁船趁著年關前夕，駛往越南運毒，準備從台灣中部沿岸闖關入台，十一日晚間在接近海峽中線處，被台中海巡隊截獲，海巡人員在船上起獲高達一．五公噸的Ｋ他命毒品，創下在澎湖海域查獲毒品數量的新高紀錄。

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聯合報

機場入境近1成陽性 未來3天入境高峰單日恐上百例

國內昨日新增一○六確診病例，分別為十四例本土個案及九十二例境外移入案例，確診人數創近半年最高紀錄。指揮中心下午公布聯邦銀中壢健行分行三例新增本土個案，，深夜又公布九例。本土疫情嚴峻，逾五成境外移入個案在機場採檢陽性確診，但指揮中心指揮官陳時中表示，並未考慮採取更嚴格的防疫措施，也不會減少春節返台的班機數量，如果停航，對想回台的民眾傷害很大。

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酒駕累犯公布姓名照片 乘客加重罰10倍

酒駕事故頻傳，政府火速修法針對酒駕者、同車乘客和汽機車所有人全部加重處罰。立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例」第卅五條修正草案，酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，最快今年下半年上路。

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中國時報

境外移入爆92例 國際航班不停飛

境外移入創新高！防疫指揮中心昨表示，國內新增92例境外移入個案，直逼百人大關，其中包括前天落地採檢驗出58例確診，陽性率高達9.28％。衛福部長陳時中指出，現在所有國家都是高風險，停止航班對國人傷害很大，不會考慮停止航班，除非重症率很高，再考慮強烈手段，現階段就是積極防護，讓大家可以過好年。

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國民黨團：不參加民進黨自排修憲會議

桃園機場群聚案向外擴展。疫情指揮中心昨公布12例本土、58例境外移入個案，皆創國民黨立法院黨團不滿民進黨團日前第一次修憲委員會議時，不顧程序正義自行推舉主席，甚至決定哪一位召委哪一天開會，昨天黨團放話，除非重新開會訂定會議議程，否則不會參加民進黨自行排定的會議，民進黨必須背負修憲失敗的完全責任。對此，民進黨團強勢回應，沒有重新開會這種事。

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立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，明定10年內2度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實。（資料照）

台灣籍「明豐漁一號」漁船11日晚間在接近海峽中線處，被台中海巡隊截獲，起出高達1.5公噸的Ｋ他命毒品。（記者劉禹慶攝）

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