麥味登宣布「緩漲」 物價稽查小組大讚「樹立企業典範」

早午餐連鎖店「麥味登」及兄弟品牌「炸鷄大獅」原定1月18日調整部份商品售價，該公司今晚宣佈，農曆年前暫不漲價，延後至春節年後擇期實施。（記者楊雅民攝）

2022/01/12 22:48

〔記者吳政峰／台北報導〕知名連鎖早餐業者「麥味登」10日宣布，18日將有29種商品漲價，但企業主近兩天重新檢視政策，12日政策急轉彎，開下「緩漲」第一槍，成為這波漲價潮中、首間凍漲的連鎖餐飲廠商。跨部會「物價聯合稽查小組」得知後，大讚麥味登「樹立企業典範」。

「麥味登」旗下有867間早餐店與63間「炸鷄大獅」速食店，10日發表聲明指出，為因應去年三月起漲的牛肉、豬肉、雞肉、食用油、奶油、麵粉、包材等原物料價格，決定於18日調漲29個品項，漲幅金額從5至10元不等。

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年關將近，麥味登此舉恐讓民眾感到不小的經濟壓力，再加上政府不斷呼籲企業一同合作穩定物價，麥味登高層考量成本與價格後，決定開出餐飲業第一槍，12日宣布緩漲。

物價聯合稽查小組得知後，大讚「麥味登」（揚秦國際企業）素有好評，配合政府穩定國內民生物價政策，率先宣布暫緩實施旗下知名連鎖早餐品牌「麥味登」與「炸鷄大獅」的漲價方案，樹立企業風範，公私協力，穩定物價。

稽查小組指出，麥味登前積極配合政府跨部會稽查，並提供完整進銷貨的佐證資料，協助釐清相關食材生產成本與售價關係，以及疫情下連鎖餐飲上下游產業所面臨的處境，此次更進一步善盡企業與社會責任，主動宣布緩漲上開旗下品牌商品，響應政府穩定物價政策，深值肯定。

法務部同時呼籲其他廠商與業者秉持企業誠信與社會責任，與民眾、政府站在同一陣線，為大眾消費權益把關，並配合政府穩定物價政策，採取平穩物價作為，團結攜手安居過好年。

法務部指出，穩定國內民生物價，確保民眾消費權益，是政府堅持貫徹的政策，「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續稽查28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商，展現為民眾與公益把關的決心。

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