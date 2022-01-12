石斑魚禁藥疑雲釐清 業者：銷中「不確定因素」實在太多

石斑魚禁藥事件還業者清白，示意圖。（記者蔡宗憲攝）

2022/01/12 20:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國日前指台灣兩養殖業者違法使用藥物，漁業署與屏東縣政府採樣送驗，未驗出有禁藥且都合格，但相關養殖業者們都大嘆「恐怕不僅是禁藥問題而已。」

「還清白雖好，但被中國除名的問題還得解決。」養殖經驗豐富的王志義說，本來就不用禁藥，但輸出中國的「不確定因素」實在太多，很多話他們都不敢多說，也感到前景茫茫，台灣石斑魚產業確實相當依賴外銷中國，期盼政府協助打通歐美市場。

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被盜用資料導致「黑名單」的戴兆鍾表示，政府答應協助與中國對談，回復輸大陸石斑魚養殖場登錄名單，但目前石斑魚外銷已經不只是禁藥問題，而是變成兩岸問題的延伸，只能先看政府與中國談判的結果，畢竟石斑魚在國內市場銷售實在相當有限。

屏縣府農業處表示，石斑魚外銷相關業務都是由漁業署主導，屏縣依據行政院農業委員會漁業署1月7日公文指示並依「動物用藥品管理法」，由屏東縣動物防疫所進行預防性管控措施，未來將加強相關養殖業者用藥輔導及查察，辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，輔導養殖戶建立正確之用藥觀念，以保障國人水產品食用安全。

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