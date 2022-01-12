各區集中施打站及各里施打時間 基市提早公布

基隆市立體育館施打站今天開始為民眾打第三劑疫苗。（記者盧賢秀攝）

2022/01/12 17:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市在市立體育館大型施打站今開打，擠爆施打站，有許多長者前往排隊施打，市長林右昌下午緊急公布各區的集中施打站與各里施打時段，明天區公所就會送通知單，基隆市疫苗數量足夠，不用擠在幾天施打。

基隆市立體育館大型施打站今天開打，一早就大排長龍，還有新北市民預約不到，趕來基隆體育館打疫苗，林右昌說「超乎預期」，大家踴躍打疫苗是好事，他已緊急調派人手加速施打疫苗量能，人潮才慢慢消化，統計今天上午就打了4000人。

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基隆市昨天公布為65歲以上的長者，17日起分兩階段施打，原定明天13日才公布各區施打站和各里施打時間，市府今天提早公布，以免長者也去排隊打疫苗。一般民眾也可就近到醫療院所施打疫苗，預約平台也會重啟，他說管道很多，民眾不必急著去打。

林右昌今天下午直播時強調，65歲以上的長者，會分兩階段集中造冊施打莫德納半劑，第一階段68歲以上（含原住民58歲以上）從1月17日（下週一）到21日（下週五），第二階段是1月23日至25日為65至67歲（含55至57歲原住民）集中施打莫德納疫苗。

至於學生寒假是否提早放，林右昌表示，基隆疫情狀況基本上穩定，最近歸國民眾比較多，機場壓力大，全國上下一起團結把防線守住，台灣防疫成果相對其他國家表現好。因此基隆市沒打算提早放寒假，會隨時注意其他縣市及整個疫情變化，如有必要會斷然採取措施。

另外市府重點針對防疫人員、防疫計程車司機、公車司機、攤商甚至旅館業者都會進行造冊施打，盡速提升第三劑施打率，基隆市大型施打站也不需要區分那一縣市的人才能打，他相信很快就會很順暢。

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基隆市立體育館大型施打站首日開打就大爆滿。（記者盧賢秀攝）

基隆市長林右昌提早公布各區集中施打站及各里施打時間，17日開始為68歲以上長者造冊施打疫苗。（記者盧賢秀攝）

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