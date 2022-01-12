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    寒假提前恐「北孫南送」 黃偉哲籲確實做好防疫

    桃園宣布提前放寒假，台南市長黃偉哲表示暫不跟進，但也呼籲若計畫「北孫南送」務必做好防疫措施。（記者王姝琇攝）

    桃園宣布提前放寒假，台南市長黃偉哲表示暫不跟進，但也呼籲若計畫「北孫南送」務必做好防疫措施。（記者王姝琇攝）

    2022/01/12 14:28

    〔記者王姝琇／台南報導〕北台灣疫情持續擴大，桃園市宣布國小提前放寒假；對此，市長黃偉哲表示，目前為止台南疫情尚且穩定，暫不跟進提前放寒假，但已聽到北部有家長要把孩子往南部送，去年曾發生「北孫南送」造成台南出現確診者，他呼籲，民眾接待北部親友仍須確實做好防疫，大家都不樂見出現傳播鏈。

    黃偉哲說，很多事情顧得了一，就顧不了二，沒有辦法處處都圓滿。以放假為例，放假是為阻斷傳播鏈，保護沒有施打過疫苗的幼兒及國小孩童，但提早放假卻可能造成家長不便，他尊重桃園的做法，也強調台南市目前為止沒有確診者足跡也無確診者，台南市轄內還是安全的，因此目前不會跟進提早放寒假。

    針對戶外教學或者是畢業旅行的規劃，黃偉哲表示，昨日教育局已宣布戶外教學（含畢業旅行）暫緩跨縣市，這個部分我們也是要謹慎看待，尤其評估辦理地點的安全性及落實各項防疫作為不能馬虎；至於提早放寒假，他說，已經聽聞有些北部家長要把孩子往南部送，由於台南去年曾因「北孫南送」導致確診，呼籲市民接待北部親友仍須確實做好防疫，阿嬤也不要看到孫子就猛抱猛親，避免增加染疫風險。

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