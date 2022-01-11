台南新化風雨球場完工啟用 黃偉哲：別再找藉口不運動了…

新化區體育公園風雨籃球場啟用，市長黃偉哲籲請鄉親一起來運動。（記者吳俊鋒攝）

2022/01/11 12:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資1600萬元新建的台南新化區體育公園風雨籃球場完工，今天正式啟用，市長黃偉哲到場體驗，與鄉親們歡慶落成，他表示，提供遮蔽的寬敞空間，未來就沒有擔心被曬黑，或者會淋一身濕的問題，「別再找藉口不運動了」。

位於新化區體育公園內的風雨籃球場，內部設置2座全場標準型籃球場，面積約1470平方米，而戶外2座既有的露天籃球場，也一併進行鋪面翻新，並配置夜間照明設備，讓民眾從早到晚都有舒適的運動場所。

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區公所今天舉辦啟用活動，在擊鼓與舞蹈的表演後，黃偉哲以罰球線投籃的方式，象徵性地開幕，並邀請鄉親一起來運動。

黃偉哲說，風雨籃球場的建置，為地方帶來便利，遇到下雨天或是豔陽高照時，就能發揮功能，不必日曬雨淋，又能夠專心運動。

黃偉哲提到，新化體育公園有一系列的設施，樹木都已經長得很高了，林蔭下或是在風雨籃球場裡，都能夠達到最好的運動效果。

啟用活動包含議員李偉智、陳碧玉、蔡旺詮，以及台南城市文化協會理事長王榮森…等地方各界到場，歡慶落成。

新化區長吳金喜指出，球場興建完成後，預估一般休閒推廣將可吸引其他場地球友與鼓勵進行籃球運動之球友，每年約1萬1300人次，若再加上選手訓練、舉辦比賽等，可達到1萬2200人次使用。

吳金喜強調，除了新建的風雨籃球場之外，體育園區內為提升民眾安全，已完成14支監視器的裝設，並結合168特色景點推動西拉雅景觀廊帶既有公廁的改建，響應再生能源政策，新化廣停5停車場也進行太陽能光電設置。

新化區體育公園風雨籃球場啟用。（記者吳俊鋒攝）

新化區體育公園風雨籃球場啟用。（記者吳俊鋒攝）

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