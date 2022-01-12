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    1922預約平台15日重啟 澎湖縣政府呼籲符合第3劑民眾盡速登記

    1922預約平台15日重啟，符合第三劑疫苗加強劑盡速登記。（記者劉禹慶攝）

    1922預約平台15日重啟，符合第三劑疫苗加強劑盡速登記。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/12 10:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中央疫情指揮中心將於15日重啟1922疫苗接種平台，1月15日上午10時至1月16日中午12時開放第19期疫苗接種登記，澎湖縣政府呼籲符合18歲以上接種二劑，在1月23日滿12週（84天）的民眾盡速登記，接種期間為1月17至1月23日。

    澎湖縣政府衛生局表示，由於桃園陸續爆發本土武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉Omicron變異株傳染案例，中央開放已接種兩劑疫苗，且間隔滿12週（84天）以上的18歲以上民眾施打追加劑，由於民眾接種第三劑意願踴躍，目前澎湖各合約醫療院所登記接種第3劑將近額滿，尚未預約登記接種者，可待1922平台15日啟動後，於指定時間前往登記預約。

    衛生局表示，第20期疫苗接種將於1月17日上午10時至1月22日中午12時開放預約登記，施打對象為1月30日滿12週（84天）18歲以上民眾，接種時間為1月24日至1月30日，請符合資格民眾於指定時間踴躍登記接種。

    澎湖縣政府強調，國內各廠牌疫苗存量充足，呼籲尚未接種COVID-19疫苗民眾盡速預約施打，以提升自身防疫保護力。此外，衛生局目前正與各鄉市公所規劃農曆春節後設置社區疫苗接種站，相關疫苗接種資訊將擇日公布。

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