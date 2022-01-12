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    高市今早空品不良 13測站一片橘色提醒

    高市今早空品不良。（記者陳文嬋攝）

    高市今早空品不良。（記者陳文嬋攝）

    2022/01/12 08:40

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市受到冷氣團挾帶境外污染南下影響，造成今早空品不良，13個測站空品AQI指標呈現橘色提醒，興達電廠已停2部機組，環保局表示，因境外污染滯留，造成整日空品較差，近午有接近或達到紅色警示疑慮，提醒民眾避免戶外劇烈運動。

    環保局表示，境外污染昨抵達台灣，順著偏北風一路往南，全台都受到境外污染的影響，空品皆有不同程度轉差，也因大環境風場逐步轉為東北風，中南部位於東北風的「弱風尾流區」，使污染物往南移動後，無法有效率再往南移出，造成滯留在陸地。

    高市今早空品不良，13個測站空品AQI指標呈現橘色提醒，對敏感族群不健康；環保局說，興達發電廠已2部機組環保停機、2部機組降載，另室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%，請民眾減少或避免戶外劇烈運動。

    環保局指出，由於境外污染滯留，以及水平、垂直對流條件略差，多數時間AQI呈現橘色提醒，近中午期間有接近或達到紅色警示疑慮，將對所有族群不健康。

    此外，今天華南雲系東移，導致全台雲量多，可能使垂直對流條件轉差，高雄位於西半部「最下風處」，需注意AQI偏高且時間較長；且冷空氣持續影響，整天溫度偏低，外出務必做好保暖措施。

    高市今早空品不良，13測站一片橘色提醒。（市府提供）

    高市今早空品不良，13測站一片橘色提醒。（市府提供）

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