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    廁所好遠！南投名間親子公園 小朋友走到半途就忍不住了…

    南投名間親子生態公園擁有許多大型遊具，吸引許多家長帶著小朋友前往遊玩。（曾琮愷提供）

    南投名間親子生態公園擁有許多大型遊具，吸引許多家長帶著小朋友前往遊玩。（曾琮愷提供）

    2022/01/12 08:16

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間共融式親子生態公園，去年12月19日啟用後，深受大小朋友喜愛，縣府並計畫在其他鄉鎮蓋類似的兒童公園，惟民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷表示，最近接獲多位民眾反映，園區距離廁所較遠，要帶小朋友上廁所，常常走到一半，小朋友就忍不住了，成為美中不足的地方，建議可在園區側邊打開一個缺口，縮短民眾到廁所的距離，並增設育嬰室等更貼心的設施，相信會有更多的家長帶小朋友一起來親子生態園區遊玩。

    位於南投農產運銷公司「豬樂園」旁的名間親子生態公園，佔地2.6公頃，是縣內首座大型親子生態公園，去年12月19日啟用後，每逢假日即吸引不少民眾帶著小朋友前來遊玩，甚至造成出入主要幹道台三線塞車，為此縣長林明溱還表示，將把竹山、草屯、埔里等鄉鎮的兒童公園建設，列為卸任前最優先完成的目標。

    惟民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷指出，親子生態園區，親子設備應該要更方便，但目前園區並無專屬廁所，民眾如廁必須走到豬樂園，有多位家長反映，因距離廁所較遠，要帶小朋友上廁所，常常走到一半，小朋友就忍不住尿出來了，建議可在園區側邊打開一個缺口，縮短民眾到廁所的距離。尤其，許多家長是年輕夫妻，還有襁褓中嬰兒，未來縣府規劃類似兒童親子公園也應有育嬰室等更貼心的設計。

    南投縣政府農業處表示，民眾對名間親子生態公園的的相關建議及反映，縣府會研議改善，目前南投農產運銷公司已著手改善廁所用水量與哺乳室等設施。

    南投名間親子公園深受小朋友喜愛，惟美中不足的是家長反映小朋友上廁所較不便。（南投縣政府提供）

    南投名間親子公園深受小朋友喜愛，惟美中不足的是家長反映小朋友上廁所較不便。（南投縣政府提供）

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