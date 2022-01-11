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    成大醫院加開第3劑門診 7500劑莫德納週六開打

    台南市交通場站、大眾運輸工具今日進行預防性清消。（南市衛生局提供）

    台南市交通場站、大眾運輸工具今日進行預防性清消。（南市衛生局提供）

    2022/01/11 16:45

    〔記者王姝琇／台南報導〕為服務有接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第3劑疫苗需求的民眾，南市成大醫院週六（15日）上午加開莫德納疫苗加強劑接種門診，總共提供7500劑次，即日起至14日中午12點止受理預約掛號。

    台南市自展開COVID-19接種作業起，至昨日截止，總接種劑次為273萬9788劑，第1劑涵蓋率77.6%、第2劑涵蓋率67.8%、加強劑涵蓋率1.5%。昨日共6775人接種COVID-19疫苗第3劑，其中37人接種AZ、3141人接種莫德納、546人接種高端、3051人接種BNT疫苗。

    南市衛生局疾管科長林曉玫表示，本週起中央陸續撥配莫德納及BNT疫苗，因應第3劑加強劑需求，本週六於成大醫院加開疫苗門診，下週四也會再獲疫苗撥配，劑量充足民眾無須擔憂；除大型責任醫療院所開設專門加強劑門診，地方衛生所及合約門診均可接種1、2、3劑，民眾可多加利用衛生局官網查詢。

    此外，考量國內陸續出現本土病例，台南市持續強化相關防疫作為，今日衛生局會同觀旅局前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，提醒務必落實入住旅客TOCC詢問、清消作業、從業人員健康管理及追蹤，並儘快接種疫苗追加劑；交通場站、大眾運輸工具今日則進行預防性清消，並要求權管單位每日落實清消作業。

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    南市衛生局今天會同觀旅局前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施。（南市衛生局提供）

    南市衛生局今天會同觀旅局前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施。（南市衛生局提供）

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