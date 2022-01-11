不只長程航班一律採檢 華航、長榮全面發放機組員快篩試劑

國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，國籍航空全面提供機組員快篩試劑。（資料照）

2022/01/11 11:31

〔記者陳心瑜／台北報導〕國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，國籍航空執飛美國航線的機師近日頻傳確診，中華航空表示，除了既有檢疫措施，即日起全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，長榮航空機師也透露，公司昨天開始全面發放快篩試劑供機組員自行檢測。

華航表示，持續配備機組員N95口罩、隔離衣及清潔消毒用品等防護裝備，提醒衛教及防疫規定，即日起更全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，並透過健康狀況即時通報機制，建立防疫保護網。

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華航強調，外站管理也強化落實「零接觸」，依各站狀況陸續安排升級措施，由當地地勤人員提前協助辦理旅館報到作業，方便機組員直接進入房間，減少與當地旅館櫃台或其他遊客接觸的機會。

華航表示，目前加速安排符合3個月間隔規定的機組員施打第3劑疫苗，並請醫院至公司設立疫苗接種站，目前前後艙機組員第3劑施打比率已近5成。

指揮中心則統計，從去年8月至今，累計有14名國籍航空機師確診，近來國際疫情嚴峻，過去半個月內華航、長榮已累至少約6名機師飛美國航班後染疫。

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