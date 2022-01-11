為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不只長程航班一律採檢 華航、長榮全面發放機組員快篩試劑

    國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，國籍航空全面提供機組員快篩試劑。（資料照）

    國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，國籍航空全面提供機組員快篩試劑。（資料照）

    2022/01/11 11:31

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，國籍航空執飛美國航線的機師近日頻傳確診，中華航空表示，除了既有檢疫措施，即日起全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，長榮航空機師也透露，公司昨天開始全面發放快篩試劑供機組員自行檢測。

    華航表示，持續配備機組員N95口罩、隔離衣及清潔消毒用品等防護裝備，提醒衛教及防疫規定，即日起更全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，並透過健康狀況即時通報機制，建立防疫保護網。

    華航強調，外站管理也強化落實「零接觸」，依各站狀況陸續安排升級措施，由當地地勤人員提前協助辦理旅館報到作業，方便機組員直接進入房間，減少與當地旅館櫃台或其他遊客接觸的機會。

    華航表示，目前加速安排符合3個月間隔規定的機組員施打第3劑疫苗，並請醫院至公司設立疫苗接種站，目前前後艙機組員第3劑施打比率已近5成。

    指揮中心則統計，從去年8月至今，累計有14名國籍航空機師確診，近來國際疫情嚴峻，過去半個月內華航、長榮已累至少約6名機師飛美國航班後染疫。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    染疫女機師病毒量上升 柯文哲：暫不排除Delta
    2021/10/06 17:07

    染疫女機師病毒量上升 柯文哲：暫不排除Delta
    華航飛美貨機女機師確診 同機組員採檢皆陰性
    2021/10/06 15:36

    華航飛美貨機女機師確診 同機組員採檢皆陰性

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    華航副機師居檢打包空姐回家 陳時中：8、9月機組員違規3件
    2021/09/30 14:47

    華航副機師居檢打包空姐回家 陳時中：8、9月機組員違規3件
    拒修長榮、華航機師車輛 車廠「骯髒錢」惹議後道歉刪文
    2021/09/06 15:04

    拒修長榮、華航機師車輛 車廠「骯髒錢」惹議後道歉刪文

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    機師染疫因規定不夠嚴？招名威：真正破口是違規的少數人
    2021/09/05 12:20

    機師染疫因規定不夠嚴？招名威：真正破口是違規的少數人
    又傳機師突破性感染 機師工會籲感染源未確定前應暫派飛高風險場站
    2021/09/03 13:58

    又傳機師突破性感染 機師工會籲感染源未確定前應暫派飛高風險場站
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播