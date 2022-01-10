全教總憂本土語師資未到位 教育部：提供直播共學

配合國家語言發展法上路，今年9月新學年起，全國中小學須開設本土語文必修課。（資料照）

2022/01/10 18:54

〔記者林曉雲／台北報導〕配合國家語言發展法上路，今年9月新學年起，中小學須開設本土語文或台灣手語必修課，全國教師工會總聯合會今質疑，國教署要求高中職須在高一開課，擔憂師資未到位。教育部說明，高一開設是原則，現有高中以下學校教學支援人員及取得語言認證教師計有1萬3456人，2月將與縣市政府進行盤點，確保校校有本土語文師資，如果學校師資難覓時，將提供直播共學，全力協助開課。

依《國家語言發展法》，111學年度起，中小學必修本土語文包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語，今年9月新學年開始，本土語將延伸至國高中教學，國中1、2年級每週必修1節課，高中職必修2學分。

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全教總理事長侯俊良表示，本土語文於去年3月匆匆入綱，並要求於111學年實施，不僅師資尚未到位，且嚴重打亂各校原先的課程架構，呼籲國教署應彈性允許學校得依各校情況，納入本土語文必修課程於各年級課程，不要限制在高一，以免置高中教學現場於混亂中。

教育部回應表示，高級中等學校以第一學年開設為原則，亦可於其他年級實施，如非高一，檢視委員將審酌學校說明理由，各主管機關也將提供協助。

教育部說明，現有高中以下學校教學支援人員及取得語言認證教師計有1萬3456人，教育部將再透過職前培育、在職教師取證及教支人員培力等培訓充足師資。

在正式師資部分，透過師資職前教育課程、學士後學分班及第二專長班，培育本土語文教師，預估111學年度取得本土語文教師證累計人數：閩南語134位，客語38位；112學年度：閩南語444位，客語125位，原住民族語5位。

現職教師參加本土語文能力認證考試部分，今年4月前將完成2900位現職高中教師本土語文認證輔導培訓課程。另在教支人員部分，110年已完成高中階段本土語文教支人員培訓課程且取得合格證書人數計136人，今年度將再增辦2000人之培訓課程。

教育部表示，今年2月後，每月召集會議逐縣市逐校進行師資盤整對接，並將透過區域媒合機制協助各校進用師資，確保校校有本土語文師資；部分學校師資難覓時，也將提供直播共學，全力協助開課。

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