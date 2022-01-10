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    教團反對私校退場條例開後門圖利 要求國會嚴審

    立法院臨時會審議《私立高級中等以上學校退場條例》，高教工會、全國教師工會總聯合會今（10日）聯合聲明，堅決反對「假退場、真圖利」，要求國會嚴審，並增列「先捐贈，再解散」、「全面改組董事會」等條文。（資料照，記者吳柏軒攝）

    立法院臨時會審議《私立高級中等以上學校退場條例》，高教工會、全國教師工會總聯合會今（10日）聯合聲明，堅決反對「假退場、真圖利」，要求國會嚴審，並增列「先捐贈，再解散」、「全面改組董事會」等條文。（資料照，記者吳柏軒攝）

    2022/01/10 16:31

    〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院臨時會審議《私立高級中等以上學校退場條例》，高教工會、全國教師工會總聯合會今（10日）聯合聲明，堅決反對「假退場、真圖利」，要求國會嚴審，並增列「先捐贈，再解散」、「全面改組董事會」等條文。

    高教工會、全教總今聯合聲明指出，私校退場攸關社會公義與師生權益，呼籲朝野委員為全民公產把關，確保私校退場條例回歸「公共化」精神，讓國家上千百億經費挹注到私校的公共資源與資產，在未來退場過程中，得以真正回到公共教育領域。

    聯合聲明更強調，應避免該條例成為圖利特定人士後門，呼籲立法院審議期間應增列下列條文，如：一、慰助金發放應包含「預警」學校的非自願離退教職員，以及「退休慰助金」要比照資遣慰助金。二、應增列「將全部財產捐贈政府、退場基金、公立學校」作為解散方式，也就是「先捐贈，再解散」。三、條例實施前已全面停招停辦但還未解散之學校，應準用退場條例各條規定，特別是：慰助金，停招後全面改組董事會。四、專案輔導學校不得改制、改辦、合併。五、專案輔導學校不得改制、改辦、合併等

    全教總與高教工會提醒，私校退場茲事體大，審議中的《退場條例》版本內容殊異，在朝野協商時極有可能出現相互妥協與利益交換之情事，如若最後通過之版本無助於落實公共性，全教總與高教工會建議臨時會不應輕率通過《退場條例》，以確保教育公共性與師生權益。

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