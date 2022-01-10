拍照須戴口罩...那拍婚紗？ 陳時中：親密接觸的人不靠這個防疫

有婚紗業者反應，拍婚紗是否也要戴口罩？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，拍婚紗不用戴，新人要親吻當然也不用，「這是common sense（常識），很親密接觸的人，不是靠這個做防疫。」（指揮中心提供）

2022/01/10 16:26

〔記者羅綺／台北報導〕桃園機場染疫風波延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨日宣布二級疫情警戒期間，加嚴4大戴口罩規定，其中包括拍照須戴口罩，但有婚紗業者反應，拍婚紗是否也要戴口罩？對此陳時中表示，拍婚紗不用戴，新人要親吻當然也不用，「這是common sense（常識），很親密接觸的人，不是靠這個做防疫。」

陳時中說，拍婚紗可以不用戴口罩，新人親密接觸的時間比一般人都還長，而拍婚紗的新人要親吻的時候當然也不用戴口罩，這是common sense，「很親密接觸的人不是靠這個東西防疫。」

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此外，也有媒體問及，既然唱歌活動要恢復戴口罩，那演唱會歌手、舞群是否也要戴口罩？陳時中回應，昨天公佈的4大口罩規定有但書，既有相關主管單位已經規定，就依照其規定，在藝文方面，文化部本來就有相關規定，因此要依照文化部指引來執行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，文化部已有針對這些表演，例如台上吹奏樂器、唱歌、演戲等無法戴口罩、會影響演出的類型訂有指引，例如可透過疫苗接種證明或是快篩等方式，只要符合這些要件，也有防疫措施，就可以允許演出人員不用戴口罩。

至於人流管制的部分，羅一鈞說，目前是先針對超市、賣場、跟市場來進行，還沒有針對藝文活動來限制。

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