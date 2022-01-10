01/10 各報重點新聞一覽

桃園機場群聚感染武漢肺炎事件，匡列8804人進行PCR採檢，昨晚全部完成。 （記者姚介修攝）

2022/01/10 06:50

自由時報

本土確診暴增12人 運動、唱歌、拍照 恢復戴口罩

本土武漢肺炎疫情相隔四個多月再見「兩位數」！本土案例昨暴增十二例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，疫情警戒維持二級至一月廿四日，但口罩政策加嚴，運動、唱歌、拍照等恢復戴口罩；並暫停試吃、禁止逐桌敬酒，北北基桃醫療院所及長照機構也禁止探病、探視。

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北五選區立委罷免案 林昶佐過關

台北市第五選舉區（中正萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案昨投票，結果同意罷免五萬四八一三票，不同意票四萬三三四○票，因同意票數未達罷免門檻五萬八七五六票，最終未通過，林昶佐保住了立委資格。

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中二選區立委補選 林靜儀勝出

備受矚目的台中第二選區立委補選結果昨出爐，民進黨候選人林靜儀拿下八萬八七五二票，勝過國民黨候選人顏寬恒的八萬○九一二票，以七八四○票差距勝選。林靜儀得知選舉結果時，感動的連說三次「我會跟大家一起努力」；顏寬恒則表示，他的心永遠在中二選區。

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聯合報

一日激增12例本土染疫 燒至照顧家庭

指揮中心昨天公布桃園機場群聚新增十例本土案例，晚間桃園再傳新增一名相關連本土病例，累計此波桃機群聚案例達廿四例，加上另一例與此群聚無關的計程車個案，昨天共新增十二例本土，創本波疫情以來單日新增本土案例最多紀錄。

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林靜儀勝選、罷昶未過 國民黨二連敗

昨天台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀贏國民黨候選人顏寬恒七八四○票勝選；北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案，雖然同意罷免票比不同意票多了一萬多票，但卻差了近四千票才達罷免門檻，林昶佐守住立委職務。

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中國時報

林靜儀勝選 罷昶案失敗

國民黨再敗！台中第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票擊敗國民黨候選人顏寬恒，民進黨首次在該選區贏得勝利。同時，台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案投票，雖然同意票5萬4813張領先不同意票，但仍未超過5萬8756票罷免門檻，罷免案沒有通過，宣告失敗。

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地勤傳染居服員妻 照護家庭中鏢

新一波新冠疫情持續升溫，昨日新增60例，創下入冬以來新高，境外移入49例，其中30例來自美國；本土為11例，多與桃機群聚相關，其中1位男童發燒，醫院採檢後確診，進而發現幼童的家人因接觸居服員，而居服員的丈夫是桃機手推車地勤，這對地勤與居服員夫婦的國小兒子昨晚也傳確診，桃機感染更形擴大。令人擔心的是，這位居服員本月以來照護8個家庭。指揮中心推估，桃機群聚至少已有3波感染，有2條明顯傳播鏈。

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林昶佐罷免案投票結果

中二選區立委補選結果

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