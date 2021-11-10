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    《賽德克．巴萊》族語顧問郭明正病逝 妻：全力幫他延續文化傳承

    國片《賽德克．巴萊》賽德克族語顧問郭明正老師昨天去世，各界痛惜不捨。（資料照）

    國片《賽德克．巴萊》賽德克族語顧問郭明正老師昨天去世，各界痛惜不捨。（資料照）

    2021/11/10 20:07

    〔記者佟振國／南投報導〕「沒關係，我們會為你繼續努力下去！」國片《賽德克．巴萊》賽德克族語顧問郭明正老師昨天驚傳去世，享壽68歲，消息一出讓各界相當不捨，妻子田玉珠今天強忍悲痛受訪表示，郭明正最放不下的賽德克族文化傳承工作，家人及他的學生甚至更多族人，都願意齊心全力幫他延續完成。

    據了解，郭明正為了傳承賽德克族語、文化，經常往返各大學，自己也在靜宜大學攻讀碩士，基於防疫、保護師生、家人，堅持接種2劑疫苗，9月16日打完第2劑，第3天即18日晚間出現身體不適，初步因消化道嚴重出血，在家中昏倒失去意識，緊急送醫已無生命跡象，經搶救恢復呼吸心跳，但持續昏迷，經過多天搶救，昨天病情急轉直下，家屬不捨他再受苦，決定拔管，讓他能在彩虹橋與祖靈同聚。賽德克族民族議會與靜宜大學賽德克族研究中心已組織治喪委員會，協助家屬辦理後事。

    郭明正妻子田玉珠今天強忍悲痛受訪，她說，丈夫最常說的兩句話就是「沒關係」、「加油」，尤其是對有助傳統文化、母語的傳承，他都來者不拒，家人勸他注意身體，他總說「沒關係」，也認為自己的時間已經不多，更希望在僅存的寶貴時間做更多的事，雖然郭明正還是走了，未完的賽德克族文化傳承工作，家人及他的學生甚至更多的族人，都願意齊心全力幫他延續下去。

    郭明正是霧社事件馬赫坡部落後裔，獲邀擔任《賽德克．巴萊》的族語顧問和電影劇本翻譯，也出版《真相．巴萊》、《又見真相─賽德克族與霧社事件》等著作，為賽德克族文化貢獻良多。

    郭明正的妻子田玉珠說，丈夫最關心的賽德克文化傳承工作，家人、學生、族人會盡全力幫他延續完成。（記者佟振國攝）

    郭明正的妻子田玉珠說，丈夫最關心的賽德克文化傳承工作，家人、學生、族人會盡全力幫他延續完成。（記者佟振國攝）

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