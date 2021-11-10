衝金門「行軍」150公里！12「老」友體驗最美風景超感動

2021/11/10 17:39

〔記者吳正庭／金門報導〕因為疫情無法出國，12名從金融界退休的好朋友帶著一面國旗，組成9天的「金門徒步環島團」，除了今天搭車半日遊，每天最少18公里的硬漢行程，一步一腳印挑戰徒步環島金門150公里。

領隊羅文增說，團員都是60至70歲的好同事，有共同嗜好和興趣，過去喜歡出國，因疫情而將旅遊腳步轉向國內，發現「台灣真的很漂亮」，大夥許下願望，每個月安排一次活動，從去年5月開始，足跡踏遍台灣各縣市及離島。

他說，金門兼具文化、戰爭風貌的地方，選擇徒步雖然有點累，但真的很值得！此行也領到金門縣政府送的300元旅遊消費券。他說，一趟行程走下來，「哇！金門人都很熱情招待我們」。

羅文增說，此行住的4家古厝都很漂亮，印象最深刻的是珠山、歐厝聚落，感覺好舒服，早上起床看日升，真的很美。他說，小金門沿路戰備道路，尤其是林相，直覺金門是好地方，值得再來。

一路披著國旗環島的廖建富說，父親曾參與1958年的金門823砲戰，從小常聽父親提到金門，團員裡還有另兩位在金門當過兵，他此行背著國旗，彷彿依循著當年父親的足跡重返金門島，心裡有紀念也有感恩。

他說，金門鄉親很樸實，沿路提供很多資訊、飲食，讓團員享受到一個地方、一種文化和人情味。在距離中國僅4、5000公尺的小金門最前線，看到對岸中國福建的狀況，當時「心裡真的很澎湃」，深覺金門在中華民國的歷史扮演重要的角色，如果沒有金門，「可能台灣的發展會打下一個問號」。

廖建富說，在北山播音站、馬山觀測站還有坑道裡的獅山砲陣地，都能感受在這服役的弟兄對國家的貢獻，令人激發昔日戰亂金門居民保鄉衛國和國軍奮戰的緊張氛圍，還有父執輩對國家效忠、生死交關，這些深刻的體認，不是以前在教科書上或老師轉述的印象而已，而是真正有體驗到；金門古厝真的很有特色，他也笑說，金門高粱酒更是每餐必備，旅遊滿滿的回憶都會帶回去和下一代分享。

羅文增說，幾天下來，大家走了至少150公里，也如願登上金門最高峰太武山，只有今天返台前搭車半日遊，經過8天如「行軍」般的行程，有人走到鐵腿、腳皮破、水腫仍樂在其中。

不只小金門鄉親，金沙鎮大洋里社區發展協會見到一行人造訪，除了好奇詢問，也特別炊熱了道地的紅龜粿請團員們品嚐，看見「如此高齡」的團員竟然到金門「走透透」，體魄精神都不輸年輕小夥子，更對他們的勇氣大大比「讚」！

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