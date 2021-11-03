沒學過一天美術 金門退休工友「印象派」塗鴉令人驚艷

問李振謙為何能想出這麼多的素材和生物？他都很客氣說「胡北想的啦」。（記者吳正庭攝）

2021/11/03 21:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門77歲的國小退休工友李振謙，幾個月前在自家圍牆信手揮灑，用「印象」詮釋蟲魚鳥獸多彩多姿的世界，自成天地，其中「猴面人身」格外引人注目；因圍牆就在大馬路旁，儼然成了天然畫廊，讓人不多看兩眼也難。

經歷戰火，只唸到國小5年級的李振謙，見證過金門最艱苦的年代，他筆下噴發的卻有更多鮮艷又豐富的顏色變化，他的真情隨著彩筆在宛如畫布般的牆面上奔跑，沒有留白，天到地塗滿繽紛花朵、魚蝦，在藍底烘托下，既像天空，又似海洋，蘊涵豐沛能量。

請繼續往下閱讀...

李振謙沒學過一天「美術」，孔雀、梅花鹿、公雞、猴子、獅子，海螺、甚至台灣藍鵲、草泥馬，都在他的印象中，靠著無師自通躍然牆上。他舉例，畫1隻鳥，會先畫鳥頭，畫身軀，再延伸出鳥腳、鳥爪，接著畫鳥旁的花草。他不打草稿，沒有構圖，旁人問他怎麼畫出那麼多不同扮相的人和動物？他都用慣有的笑聲表示：「胡北想（閩語：隨便想）」、「亂繪的啦」。

他有1幅畫在花叢裡的「猴面人身」像引人注目外，他覺得眾多圖畫中，畫得最像的是1隻在屋子最裡牆的「白色大公雞」；另1幅「最得他疼的」，是畫在邊牆上拉吊環的「猛男」，他說，猛男的眼睛是藍色的，「因為是阿兜仔（外國人）」。

李振謙的畫充滿童趣，卻又不盡天馬行空，有人問他牆上是不是畫了1隻草泥馬（羊駝），他說「就是會吐口水的那隻」，因為在第4台看到讓他印象深刻，決定畫下來。

李振謙的另一半嫌他把好好的牆畫得「著歹看（閩語：很難看）」，他卻覺得就是因為「想把髒兮兮的牆弄乾淨」才動手作畫；看到有人上門關心，他也很開心，並表示，會用女兒買給他的油漆、大刷子、小刷子繼續作畫，「想到什麼就畫什麼」。

如果有遊客前往古寧頭參觀古戰場，經過西浦頭路上，別忘了路旁這1道特別的風景。

李振謙這幅「猴面人身」畫作，在一片花叢中格外引人注目。（記者吳正庭攝）

李振謙畫一棵枝繁葉茂的樹，遮住牆上龜裂的地方。（記者吳正庭攝）

李振謙口中「會吐口水」的草泥馬。（記者吳正庭攝）

最得李振謙「疼」的，是畫在邊牆上拉吊環的「猛男」，他說，猛男的眼睛是藍色的，「因為是阿兜仔（外國人）」。（記者吳正庭攝）

李振謙認為畫得最像的是這隻雄糾糾的「白色大公雞」。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法