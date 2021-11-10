中市高中女校長比例不到3成和雙北差很大 市議員要盧秀燕加油

台中市高中以下女校長比例不到3成，市議員賴佳微（中）要求市長盧秀燕加油。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/10 17:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣推動兩性平權多年，市議員賴佳微、江肇國、周永鴻今天在市議會提出質疑，台中的國小至高中女校長比例分別為29％、38％、17％，雙北的女性高中校長的比例都是近3成，市長盧秀燕是六都唯一的女性市長，但從數據來看台中在性別主流化上顯然還有很大的努力空間。

教育局表示，近年積極推廣性別平等教育及強化相關政策，依據台中市學校教師性別分析報告，觀察國中小主任級以上主管性別比例，女性可能因家庭、個人意願或刻板印象等因素，降低擔任主管職意願。

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儘管如此，隨著台中市性別主流化的推動、性別意識的提升，國中小女性校長比率正逐年增加，教育局將持續鼓勵各校於教師研習中辦理性別平等相關知能研習，提高女性教師參與候用校長甄選意願，讓地方教育決策加入更多女性角色，同時持續推動性別主流化，檢視整合現有法令及行政措施，縮短性別落差。

市議會今天進行教育文化質詢，市議員賴佳微表示，女性教師的比例長期都比男性更高，但是在學校的行政管理職，就容易出現「玻璃天花板」的現象。

賴佳微表示，台中的國小女教師比例，是百分之73，但女性校長僅有百分之29；國中方面，女性教師的比例為百分之69，女性校長就降為百分之38；進一步看到台中市的高中差距更為明顯，女性專任教師的比例為百分之58，但女校長的比例就僅有百分之17，而雙北的女性高中校長的比例都是近3成，顯示身為女性的盧市長，對於性別平等的努力，還有很大的追趕空間。

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