第14期疫苗明開放預約 北市「9行政區15點」隨到隨打

第14期疫苗明開放預約，北市推出15點「隨到隨打」。（圖擷自YouTube）

2021/11/10 16:07

〔記者蔡思培／台北報導〕第14期疫苗預計11月11日上午10點起開放預約，並在11月13日至11月24日施打。台北市這次提供超過40萬醫療量能，並在23家醫院推出特約門診，提供錯過預約民眾掛號，北市另安排15個接種點提供「隨到隨打」服務。

台北市政府今天下午召開防疫記者會，副市長蔡炳坤表示，目前台北市疫苗在地接種覆蓋率第一劑已達86%，第二劑也有46%；若以戶籍地來看，第一劑覆蓋率已有73%，第二劑也有41%。第14期疫苗預計11月11日上午10點至11月12日中午12點開放預約，這次有AZ、莫德納、BNT等3種疫苗。蔡表示，北市約開設40萬醫療量能，接種時間從11月13日至24日，量能足夠大家預約。蔡也提醒，現在疫苗第一、第二劑間隔時間有縮短，莫德納、BNT間隔時間為4週，AZ疫苗則維持8週。

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蔡炳坤表示，過去有市民反映因為原本沒上預約平台登記意願，所以不會接到預約通知，而且第14期疫苗預約僅1天半，有市民擔心錯過。蔡表示，北市在第14期疫苗會協調23家醫院推出特約門診，提供沒預約到、原先沒登記意願的民眾直接到醫院系統預約，每家醫院會視情況提供疫苗，甚至有醫院提供AZ、莫德納、BNT、高端等4種疫苗預約。

這次台北市也協調了15個接種點提供隨到隨打服務，若民眾有緊急需求、或是想預約掛號卻已滿額，就可前往接種點。接重點包括醫院院本部、院外中型接種站等，北市府接種站、北市聯合醫院松德、和平、婦幼等院區都有提供服務，但內湖、松山、等北投區暫無接種點。

蔡炳坤補充，接種點隨到隨打的疫苗會配合中央，疫苗最好能同步，假如醫院在第14期是接種莫德納疫苗，就會盡量搭配，這樣才能避免混亂，在盡快接種同時也能安全方便接種。但他也呼籲民眾，接種疫苗仍以預約為主，有特別需先至23家醫院特別門診掛號，在有需要再到15個接種點隨到隨打。

台北市第14期又在內湖區慈濟內湖聯絡處新增一個中型接種站，將由台北市醫師公會進場協助接種。台北市醫師公會監事會召集人蔡有成表示，現在希望各醫學中心能恢復正規醫療，提供病患適當照護，公會為了提升疫苗注射，中型接種站有重要性。醫師公會鼓勵3000位基層醫師參與行動接種隊，曾到老人機構、校園進行接種服務，未來也會在慈濟內湖聯絡處協助，公會願意與政府合作照顧全民健康。

近來中央春節返台檢疫措施引各界關注，甚至傳出中央有意將原本「10+4」（前10天住防疫旅館或集中檢疫所，後4天居家檢疫），變成「7+7」。蔡炳坤表示，今天指揮中心會議才通過「10+4」的SOP，都有詳細規劃，北市也知道中央春節可能再調整，未來會因應、修正SOP。

蔡炳坤說，中央有通知本週五會與地方再進行討論，未來會列出詳細問題與中央討論，希望配套、作法都有明確指引，週五公布後、若中央也確定，北市就會對外說明相關指引。

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台北市23家醫院將推出特約門診。（圖擷自YouTube）

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