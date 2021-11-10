竹市開放5醫院、15診所 免平台預約提供BNT及AZ疫苗接種

市長林智堅視察民眾施打疫苗情形。（記者蔡彰盛攝）

2021/11/10 11:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市衛生局今表示，為利COVID-19疫苗有效利用並加速民眾完成接種，即日起開放竹市5家醫院及15家診所提供未於COVID-19公費疫苗預約平台預約或有接種需求民眾。未來接種第一、二劑BNT或AZ疫苗，衛生局亦將視疫苗庫存、到貨與接種情形，適度調整合約院所家數，以利民眾就近接種。

衛生局表示，新竹市第一劑疫苗涵蓋率至今達89.4%，共40萬4403人已完成接種，全國第一，為讓疫苗更有效運用及提供未於平台預約接種之民眾方便性，衛生局協調5大醫院及15家診所，優先提供接種第一、二劑BNT或AZ疫苗，後續將視疫苗接種及配送情形，增加接種服務院所家數，請民眾多加運用。

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衛生局指出，接種BNT第二劑須為18歲（含）以上符合接種間隔滿4週以上者；AZ疫苗則開放第二劑接種間隔滿「8」週以上（不受10週限制）民眾接種，相關院所接種資訊請上新竹市防疫資訊專區查詢，前往醫療院所接種前，請先電話洽詢預約。

衛生局提醒市民朋友，除COVID-19疫苗外，流感疫苗也已開打，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾宜儘速接種，尤其是長者及幼童，接種流感疫苗，提高自我保護力，但需注意與COVID-19疫苗接種間隔7天以上，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。有關竹市合約醫療院所名單，可至衛生局網站查詢，或撥打1999市民服務專線洽詢。

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竹市開放5家醫院、15家診所免平台預約提供BNT及AZ疫苗接種。（市府提供）

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