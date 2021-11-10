配合減煤增氣 台南豐德電廠通過環評大會

環評大會今日審查「豐德天然氣發電廠興建計畫」環差案。（記者羅綺攝）

2021/11/10 15:34

〔記者羅綺／台北報導〕綠能成為全球趨勢，在我國「減煤增氣」政策的推動下，環保署環評大會今日通過「豐德天然氣發電廠興建計畫環差」審查。

豐德天然氣發電廠位於台南市山上區豐德里，佔地面積約16.7公頃，至今已營運逾17年，設置了2套燃天然氣複循環機組，總發電容量98萬瓩。

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開發單位森霸電力公司表示，這次申請提高天然氣用量，將容量因數由50%提高至70%，透過增加燃氣發電來取代燃煤發電，有助於減少我國整體空污及溫室氣體排放。

但由於豐德電廠位於台南市人口稠密處的上風區，增加天然氣發電量恐加劇台南空汙，在環評初審時曾引發環評委員質疑。不過森霸電力承諾全面性更新升級選擇性觸媒還原設備（SCR），加嚴氮氧化物小時值與降低年排放總量，將氮氧化物小時值從20ppm降為10ppm，而氮氧化物年排放總量由741.2公噸降為606公噸。

森霸電力預計會在後年4月會全面完成2套機組SCR的更新，SCR改善完成後，雖因提高發電量導致天然氣用氣量增加，但各項空氣污染物排放總量仍會控制在原核定量以下。

環評初審召集人、環委朱信表示，豐德天然氣案前後經過4次初審，主要是看在森霸電力願意降低氮氧化物排放、承諾氨逸散濃度檢測，且會在廠區聯外道路栽植喬木，並租地種樹，總共500棵，因此經過委員審慎評估後建議通過。

朱信也說，雖然豐德電廠沒有達到委員期許的溫室氣體排放強度，但考量該電廠情況特殊，位處南部，且海拔較其他電廠高，因此接受開發單位的說法。在大會中，委員也無其他意見，同意通過審查。

台南市政府表示，豐德電廠有許多設備改善更新，且會廠區周遭植樹，有展現對環境改善的誠意；近年來台南市政府積極招商，如台積電等大廠都將進駐，未來用電需求會增加，如果豐德電廠環差通過，有助於台南市及南科的發展。

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