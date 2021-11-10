台東焚化廠年回饋金1600萬納全台東市 廠區附近居民拒齊頭式平等

台東焚化廠預計明年中試營運，一年回饋金有1千6百萬元，回饋機制引起附近居民關切。（記者黃明堂攝）

2021/11/10 12:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣焚化廠將於明年中試營運，環保局今天表示按年燒垃圾量估算回饋金有1千6百萬元，全台東市都纳入回饋範圍。由於未明示按離廠遠近分配回饋比例，廠區附近居民表示，絕不接受齊頭式回饋。

台東縣政府為解決急迫垃圾問題，預計今年底前就會開始垃圾進焚化廠，接著試燒，預計明年中試營運。縣議員周達三今天質詢提問回饋機制，環保局長郭建成答覆全台東市都是回饋區，以年度焚化垃圾量估算，一年回饋金約1千6百萬元。

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郭建成說，目前尚在擬訂台東焚化廠回饋金補助要點，最快年底前公告，後年正式實施。

郭建成表示，法令規定回饋不得採現金發放，但回饋方式很多元，除了投入公共設施，也可由地方自行提計畫等等，縣府希望朝向讓民眾更實際受惠的方向規劃，例如水電費減免，不過，是否採用此案，仍在研擬中。

焚化廠附近居民聽聞「全台東市」都納入回饋區感到不可思議，台東市面積狹長，有的區域是焚化廠10幾20公里之外，如果跟廠區周遭的住戶享同等回饋，對鄰近戶十分不公平。

台東焚化廠座落豐谷里，但離廠最近的聚落是豐里里的14鄰及15鄰。豐里里長劉明智說，回饋金一定要按離廠遠近來區分高低標準，如果全市相同標準，他絕不接受。他認為應設回饋金運用委員會，納入在地意見領袖，不一定要納入里長，可以納入地方賢達。

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