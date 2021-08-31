燒垃圾變貴！ 苗縣府拍板調漲焚化廠進廠收費

苗栗縣政府為反映縣內垃圾焚化廠營運成本、平衡財務缺口，縣務會議通過調漲垃圾焚化處理費用。（資料照）

2021/08/31 13:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣垃圾焚化處理費用入不敷出，今年收支呈負數，縣府已撥補5千萬元支應；為反映縣內垃圾焚化廠營運成本、平衡財務缺口，縣務會議今天通過垃圾焚化處理費修正，縣內垃圾1公噸由1000元漲為1200元，外縣市垃圾1公噸由2200元漲為2500元，一般事業廢棄物依低熱值、高熱值，每公噸分別調漲為2800、3800元，預計年底前施行。

苗栗縣垃圾焚化廠採BOT興建，於2008年2月底啟用，將於2028年2月底移轉給縣府；環保署於啟用起，補助縣府攤提建設費用20年，但逐年減少5％。縣府環保局以20年平均垃圾焚化處理費計算，每公噸成本約2200元。

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現行焚化廠收費，縣內垃圾每公噸1000元、外縣市的新竹南投每公噸2200元、一般事業廢器物每公噸2500元、3200元；環保局以縣內每天進廠約260公噸、外縣市每天進廠約170公噸、一般事業廢器物每天進廠約50到55公噸計算，一年將虧損1億元。

環保局表示，縣內焚化廠今年收支已呈負數，已撥補5千萬元支應，為反映縣內垃圾焚化廠營運成本、平衡財務缺口及市場現況，修正本收費標準，縣內垃圾1公噸調漲為1200元，外縣市垃圾1公噸調漲為2500元，一般事業廢棄物依低熱值、高熱值，每公噸分別調漲為2800、3800元。

焚化廠處理費用收費修正，環保局已於去年在鄉鎮市長聯誼會中說明，經縣務會議今天討論通過。環保局表示，將待縣府公告後，預計今年底前施行。

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