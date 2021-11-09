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    台南廢棄物處理量能不足 市府：需設第3座焚化廠但要與民溝通

    南市議員許又仁今於市政總質詢時，提出針對民生及事業廢物物處理能量不足的問題，詢問市府是否有評估增設第3座焚化廠。（記者王姝琇攝）

    南市議員許又仁今於市政總質詢時，提出針對民生及事業廢物物處理能量不足的問題，詢問市府是否有評估增設第3座焚化廠。（記者王姝琇攝）

    2021/11/09 15:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市現有城西及永康2座焚化廠，但仍無法消化全市民生及事業廢棄物。南市議員許又仁今質詢時，提出台南是否評估興建第3座焚化爐，以提高廢棄物處理量能等議題。市長黃偉哲表示，確實有需要評估興建，且技術層面不是問題，但居民可能會有反對聲音，尚須與人民積極溝通。

    許又仁指出，因事業廢棄物處理量能不足，民眾經常反映廢棄物被置於廠房或傾倒於農地，甚至恣意以土方填平窪地，雖對不法業者進行聯合稽查，但效果不彰。此外，台南現有兩座焚化廠，即使更新後處理量能仍不足，認為有必要評估興建第3座焚化廠。對此，黃偉哲也表示認同。

    黃偉哲強調，若要興建第3座焚化爐，技術層面評估當然沒問題，但人文層面上可能會有反對聲音，若要興建，尚待與人民積極溝通。

    環保局長謝世傑表示，城西焚化爐目前每日可處理600至650公噸廢棄物，倘若完成汰舊換新更新爐，未來可恢復至每日900公噸的處理量能。南市目前垃圾平均每日約1800公噸，永康和城西兩座焚化爐的處理量能約1350公噸，尚有450公噸須委由其他縣市處理；長遠來看，確實有需要評估興建第3座焚化爐。

    許又仁另提及，國內普遍發生事業廢棄物沒足夠能量處理的問題，台南南科設有焚化設備可自行處理，經濟部開發的工業區也沒問題，但都市計畫內的工業區、非都市計畫丁種建築用地有問題。他表示，現在傾倒建築廢棄嚴重，建議對於建築廢棄物進入土資場應給予補助獎勵。

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