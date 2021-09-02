台東焚化廠預計明年7月試營運 飛灰送各鄉鎮掩埋場

台東焚化廠預計明年7月試營運。（記者黃明堂攝）

2021/09/02 14:47

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣焚化廠建廠完成16年未營運，縣府花費5億餘元修繕升級，預計明年7月試營運。燃燒後的飛灰成了燙手山芋，各鄉鎮市都不願接受，環保局表示將公平分配各鄉鎮市掩埋場掩埋，但哪一鄉先？尚未定案。

台東縣焚化廠2005年興建完成，因緊鄰住宅區遭大豐地區居民及環保團體反對，遲未啟用。因原設備閒置老舊，縣府在啟用前先修繕，並將防污設備升級，環保局長郭建成在議會表示，預計明年7月試營運，開始自主處理垃圾。

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台東縣議會前年表決是否啟用焚化廠時，因鄉鎮的縣議員人數勝過台東市的議員數，表決通過啟用位在台東市的焚化廠。

不過，面對焚化廠即將營運，即將產生飛灰的最終處置問題，本週的縣議會臨時會審查環保局預算時，鄉鎮的議員紛紛發言反對放到鄉下掩埋場。

日前傳出鹿野鄉掩埋場已被環保局選中，將設置飛灰掩埋場，引起鄉民反彈，縱谷的議員也發聲反對，除非環保局每年給鹿野2億元的回饋金，鄉民才可能接受。

郭建成表示，目前並未選定鹿野，也還沒有確定飛灰的最終處置方式，但會採公平分配方式，由縣內本島11處現有掩埋場接收，分配方式未定案。

郭建成說，燃燒後會產生底渣及飛灰，底渣已有固化再利用技術，但還有5%的飛灰，因再利用技術不成熟，只能採用掩埋，垃圾是由各鄉鎮市製造出來的，都有責任處理飛灰問題。

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