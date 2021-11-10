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    雙11光棍節不哭 北市動物園馬來貘、大食蟻獸有望脫單

    馬來貘「貘樹」：太好了，我今年有望脫單！（台北市立動物園提供）

    馬來貘「貘樹」：太好了，我今年有望脫單！（台北市立動物園提供）

    2021/11/10 11:34

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天是11月11日被戲稱為「光棍節」，台北市立動物園有不少動物正在尋找伴侶，像是遠從新加坡來台的雌性馬來貘、大食蟻獸，還在等待配對，不過還有一群「偽單身」動物，台灣黑熊、老虎、花豹等都是獨居動物，非繁殖期雄雌個體不會一起生活的。

    為維持域外永續安全族群、保存其遺傳多樣性，動物園工作人員經常要替動物們尋找適當的伴侶，園方盤點目前正在等待對象的單身動物，例如10月底從新加坡來台的雌性馬來貘「Putri」，期待未來能與單身漢「貘樹」成功配對；同樣新加坡來的雌性大食蟻獸「口袋莎」，在熱帶雨林區住3年，有望今年底或明年初找到伴侶。

    園方表示，從德國法蘭克福來的4隻棕蜘蛛猴單身漢群，或新加坡來台的黑吼猴父子單身漢群，必須等到其他家族的適婚雌性個體，才有機會脫離單身。

    動物園還有一群另類光棍，也就是獨居動物，園方表示，獨居動物除了繁殖期以外，都是單獨在自己的地盤生活，若硬將獨居動物湊一起，反而容易搶食物、搶地盤發生打鬥事件。以大貓熊一家四口為例，除了「圓寶」未成年會跟在媽媽「圓圓」身邊，「團團」與「圓仔」都擁有各自的活動空間。

    園方表示，未來隨著「圓寶」慢慢長大，「圓圓」開始出現驅離的動作時，「圓寶」也會像姊姊「圓仔」一樣開始獨居生活，大家現在能看著母女有趣的互動，每過一天「圓寶」與媽媽同框的日子是越來越少，雖然不免會感到不捨，長大獨立對於「圓寶」來說是件值得高興的好事。

    大食蟻獸口袋莎：姊一個人吃飯安逸得很，不要太羨慕我哦！（台北市立動物園提供）

    大食蟻獸口袋莎：姊一個人吃飯安逸得很，不要太羨慕我哦！（台北市立動物園提供）

    棕蜘蛛猴：又到了一年一度的光棍節，不想面對！（台北市立動物園提供）

    棕蜘蛛猴：又到了一年一度的光棍節，不想面對！（台北市立動物園提供）

    大貓熊媽媽「圓圓」：等「圓寶」獨立了，我就可以享受單身生活啦！（台北市立動物園提供）

    大貓熊媽媽「圓圓」：等「圓寶」獨立了，我就可以享受單身生活啦！（台北市立動物園提供）

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