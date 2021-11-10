義竹公有零售市場公告封閉 自救會提行政訴訟遭駁回

嘉義縣義竹鄉公有零售市場。（記者林宜樟攝）

2021/11/10 09:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉第一公有零售市場，因結構技師鑑定有安全疑慮，義竹鄉公所去年公告不續租，停止攤鋪及建築物使用，並封閉出入口，要求攤商搬遷；攤商組成自救會，認為公所停止市場使用於法不合，未與補償是違法行為，提起行政訴訟，要求撤銷公告，公所應與攤商續約；高雄高等行政法院日前宣判，鄉公所處分無違誤，駁回自救會各項訴訟要求，自救會今受訪回應，已請律師上訴。

義竹鄉公有零售市場攤商承租戶50餘人組成自救會提起訴訟，指市場建物是1965年民間集資興建而成，店家或其繼受者享有處分權，建物是人民出資興建，但公所僅寬免10年租金，興建資金來自商家，應無計算租金之理，當時約定房屋建造費底充10年租金，應指土地租金，且公所也未辦保存登記；結構技師報告雖認定市場建物耐震能力有疑慮，但鄉公所忽略報告指得經由補強可改善；鄉公所斷絕市場水電、封鎖出入口，有妨害自由之嫌；公所只召開一次說明會，未使民眾有充分溝通辯論機會；自救會提起訴訟，要求鄉公所應撤銷拒絕換約決定，撤銷停止市場使用公告，應與攤商續約。

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義竹鄉公所答辯，指市場當初興建時，允諾捐獻建設款項的攤商得分配攤位及免10年租金，歷年租約均載明土地及建築物所有權屬鄉公所；依照契約，攤商租賃期滿，公所函知攤商不再訂新租賃契約，攤商應自行將攤鋪交還，無條件遷離市場。

高雄高等行政法院認為，租賃契約載明雙方未同意繼續租賃，攤商應將攤鋪無條件交還，結構技師對建築物評估報告，指市場建物耐震能力不足，有公共安全疑慮，因此2020年6月30日契約到期後，鄉公所不予續租，並要求攤商於2020年9月30日前搬遷，理由正當；租賃契約載明清楚契約期間，而鄉公所已有召開過說明會，不予續租事實明確。

法院認為，經查市場相關文件，興建時鄉公所是以向攤商募資方式籌措工程費，攤商捐獻工程費取得攤位承租權及居住權，並減免10年租金，建物產權屬公所；法院認為，當時攤商是捐獻資金給公所興建，是資金贈與人，非出資興建者，且若攤商是出資興建的原始建築人，豈會向他人承租「自己」所有的建物，與常情不符；自救會要求續約等，亦無理由；經審理，駁回自救會各項主張及要求。對法院判決，自救會回應，已請律師上訴。

義竹鄉長黃阿家說，當時考量市場的建築安全，且須負起承擔攤商及鄉民生命財產安全的責任，也評估該區域位於市區精華地段，但長期商業機能不佳，才不再續租，經過紛擾，高等行政法院判決鄉公所行政處分合法，還給自己及公所清白。

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